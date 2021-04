Loki – Co kryje przed nami zwiastun?

Serial Loki ma swoją premierę już 11 czerwca. Marvel w te święta zaskoczył nas nowym zwiastunem, który pokazał nam parę nowych scen i nowych pytań odnośnie tego serialu! Oto analiza zwiastuna!

Zwiastun Lokiego dał nam jeszcze większą chrapkę na obejrzenie go. Wielu z was pewnie już odlicza dni do nowego dzieła Marvel Studios oraz Disney+. Niestety czasu się nie ominie, ale możemy wam zaprezentować, co kryje tenże zwiastun, jakie ciekawostki zawiera, a także nowe teorie, które narodziły się po jego premierze.

Po pierwsze musimy pamiętać, że serial będzie mieć miejsce w 2012 roku. Co za tym idzie – Nie wydarzyła się akcja z filmu Thor: Mroczny Świat. Natomiast sam główny bohater został złapany przez TVA czyli agencje, która zajmuje się dbaniem o porządek w multiwersum. Starają się, by nie powstawały jakieś alternatywne rzeczywistości.

Co ciekawe, nasz bohater mówi, że wie co to za miejsce, więc zna także działania TVA. W następnej scenie widzimy, że nie tylko tytułowy bohater jest złapany przez agencje. Możemy zobaczyć w tle jakiegoś mężczyznę, który przygląda się Lokiemu, gdy ten rozgląda się po sali i idzie dalej.

W trakcie rozmowy, Mobius M. Mobius mówi – Uwielbiam to, jak się wypowiadasz, sprawia to, że brzmisz bardzo mądrze na co Loki odpowiada, że jest mądry. Jest to nawiązaniem do języka jakim tytułowy bohater się posługuje. Jak wiemy z filmów, Bóg Psot jest bardzo mądry, gdyż zawsze znajdzie jakieś rozwiązanie.

Następnie mamy scenę, jak postać grana przez Toma Hiddlestona wpada do jakiegoś biura, gdzie musi podpisać wszystkie słowa jakie kiedykolwiek wypowiedział. Nawet „To absurd” – które słyszymy w tejże scenie. Prawdopodobnie ma to zweryfikować, że nasz bohater nie miał żadnego związku ze stworzeniem alternatywnej rzeczywistości i nie wie co się wydarzyło podczas głównej linii czasu.

Oglądając dalej, Mobius M. Mobius tłumaczy Lokiemu, że wykorzystał Tesserackt, przy czym zniszczył rzeczywistość. Później możemy zobaczyć monitor, który pokazuje nam jak wygląda linia rzeczywistości. Na początku jest ona normalna, po chwili pojawiają się na niej rozgałęzienia. Co za tym idzie? Loki stworzył wiele alternatywnych rzeczywistości! Może to doprowadzić do wprowadzenia nowych postaci. Czyżbyśmy teraz w końcu zobaczyli mutantów bądź Fantastyczną Czwórkę? Cóż, przekonamy się w czerwcu.

TVA tłumaczą Lokiemu, że potrzebują jego pomocy, by to naprawić, co za tym idzie, prawdopodobnie będą skakać po różnych rzeczywistościach. W późniejszej scenie słyszymy damski głos i możliwe, że jest to głos głównego antagonisty serialu, którą może być wcześniej wspomniana Lady Loki (Czyżby odpowiednik Lokiego z oryginalnej rzeczywistości?).