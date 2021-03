Najlepsze wymówki do oglądania seriali!

W tym tygodniu telewizja Fox przeżywa inwazję nowych serialowych premier! Oczywiście wszystko to wiąże się z problemami, jak to wszystko pogodzić, gdy praca wre, a do całego tego równania dochodzi jeszcze nasze życie towarzyskie. Cóż więc zrobić? Proponujemy kilka przykładów na wymówki w kontekście nadchodzących premier – oczywiście pół żartem, pół serio.

Trening to ważna rzecz – zwłaszcza kiedy od jego jakości zależy własne życie, bo w pobliżu czyhają hordy zombie, ewentualnie niezbyt przyjaźnie nastawione oddziały ocalałych ludzi z przeciwnego obozu. Z tym właśnie mierzą się bohaterowie The Walking Dead w każdym sezonie, a nadchodzące epizody wcale lepsze nie będą. Z tego też względu gdy trzymamy kciuki za nasze ulubione postacie w ich ciężkich chwilach to w zasadzie tak, jakbyśmy sami wykonywali ich wysiłek… prawda?

PREMIERA: DZIŚ O GODZINIE 22:00

Podobnie sprawy się mają w kwestii zbytniego nagromadzenia się zbędnych elementów. Kontekst bywa bardzo różny, a pochodzić może zarówno od naszych fizycznych doświadczeń, jak i tych na ekranie telewizorów. Czemu by nie połączyć przyjemnego z pożytecznym? Na przykład oczyszczanie skrzynki mailowej ze zbędnych wiadomości w trakcie home office dzielić z obserwowaniem bohaterów The Walking Dead, którzy na tej samej zasadzie muszą pozbyć się kilku nieświeżych natrętów. Kto w takiej sytuacji odważy się poprosić Cię o np. zebranie śmieci?

Są takie dni, gdy w pracy nic nie wychodzi tak, jak wyjść powinno – w takich sytuacjach trzeba po prostu zgasić niepożądane źródło pożaru. Tak samo sytuacja wygląda w przypadku strażaków z 9-1-1. Dlatego kiedy robi się gorąco i mamy dość wszystkiego wokół… cóż, może czasem lepiej dla odmiany wymówić się z męczącej sytuacji tym drugim problemem i usiąść wygodnie przed ekranem?

PREMIERA: WTOREK 2 MARCA O GODZINIE 22:00

W obecnej sytuacji – gdy pandemia zmusza nas do przynajmniej częściowej pracy z naszych własnych mieszkań – słyszy się to znacznie częściej niż dotąd. Dlatego nikogo z domowników nie powinno dziwić, jeżeli raz na jakiś czas z tymi słowami po prostu zamkniemy się w pokoju i obejrzymy najnowszy odcinek Big sky.

PREMIERA: CZWARTEK 4 MARCA O GODZINIE 21:05

Tak jest, w The Walking Dead także od czasu do czasu wykonuje się nieco normalniejsze czynności. Czemu więc nie zastosować takiego alibi pomiędzy codziennymi zajęciami, zabierając do kuchni odpowiednie przybory i… laptopa z czekającym na nas nowym epizodem?

To również zdarza się od czasu do czasu zwłaszcza gdy jesteśmy zabiegani. Powiedzmy zatem, że ten jeden raz „zgubimy” się w gąszczu obowiązków, zaszywając się z którymś z aktualnie puszczanych seriali na stacji Fox. W końcu komu się nie zdarzyło chociaż raz stracić z pola widzenia swój klucz?

PREMIERA: ŚRODA 3 MARCA O GODZINIE 21:05

A tutaj sytuacja jest znacznie bardziej sprzyjająca, bo to w zasadzie codzienny rytuał ogromnej części z nas. Można go trochę zmodyfikować i przedłużyć o kilkadziesiąt minut. Na przykład po to, by w ciszy i spokoju obejrzeć nowy epizod Chicago Fire.

Problemy z udźwignięciem swoich obowiązków? W tym przypadku mogą być potrzebne nieco drastyczniejsze metody, by uzyskać choć trochę spokoju i wreszcie się zrelaksować. Co może być rozwiązaniem? Służymy inspiracją!

Na koniec klasyk. Ileż to razy po źle przespanej nocy bądź zarwanej z powodu zawodowych obowiązków byliśmy niedysponowani? Ażeby nie wykańczać się jeszcze bardziej wszelkimi spotkaniami i mniej przyjemnymi rozmowami, czasem trzeba dać najprostszy możliwy komunikat… i zasiąść do oglądania.