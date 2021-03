Co obejrzeć po: Alienista. Podobne seriale w mrocznym klimacie!

Interesują Cię seriale podobne do Alienisty? Dobrze trafiłeś! Oto lista prezentujące seriale jak Alienista z Netflix!

Alienista to amerykański serial kryminalny wyprodukowany przez Paramount Television, który w Polsce dostępny jest na Netflix. Dzieło powstało na podstawie książki Caleba Carra o tym samym tytule. Kim są alieniści? Tak byli nazywani ówcześni psychologowie. Takie określenie wywodziło się z pojęcia, że osoby chore psychicznie powinny być alienowane od innych. Jeden z głównych bohaterów produkcji rozgrywającej się w Nowym Jorku roku 1896, Dr Laszlo Kreizler, jest uznanym alienistą, którego przedmiotem badań są dzieci. Kreizlera prześladuje sprawa morderstwa bliźniaków Zweig. Państwo Zweig, przyprowadzili jedno z bliźniaków do Kreizlera po tym jak odkryli, że Benjamin lubi przebierać się w ubrania siostry. Laszlo Kreizler wraca do tej sprawy po trzech latach, kiedy zaczyna się seria brutalnych morderstw na męskich prostytutkach. W związku z tym Laszlo odnawia śledztwo, w którym pomaga mu jego przyjaciel John Moore – zdolny ilustrator oraz Sara Howard pierwsza kobieta zatrudniona w nowojorskiej policji. Warto zaznaczyć, że w tytułowej roli pojawia się Daniel Brühl. Natomiast w postać Johna wcielił się Luke Evans, a w postać Sary – Dakota Fanning. Jeśli macie za sobą już Alienistę, a serial przypadł wam do gustu, poznajcie propozycje produkcji w zbliżonym klimacie. Oto seriale podobne do Alienisty!

SERIALE PODOBNE DO ALIENISTY

Jeśli pochłonęła was sprawa tajemniczego mordercy z Alienisty bez wątpienia wciągnięcie się w sprawę Joe Carolla! Carolla to wykładowca, który mocno się inspiruje twórcością Edgara Alana Poe. Po zabójstwie czternastu studentek zostaje skazany na śmierć. Jednak udaje mu się z niej uciec i zakłada sektę w której dzięki swojemu autorytetowi tworzy bez dusznych psychopatów. Jego wyznawcy są gotowi zrobić najokrutniejsze zbrodnie na oczach świadków. W pogoni za Carollem, powraca były agent FBI – Ryan Hardy, który wcześniej uczestniczył w zamknięciu Joe Carolla.

Kolejna pozycja na liście wskazującej seriale jak Alienista to Kroniki Frankensteina. Tym razem z XIX-wiecznego Nowego Jorku przenosimy się do XIX-wiecznego Londynu. W mieście dochodzi do tajemniczych, brutalnych morderstw. Sprawca rozczłonkowuje swoje ofiary. W ślad za nim rusza detektyw John Marlott, oficer policji odkrywa zwłoki składające się z ośmiu części zaginionych dzieci. Stara się ustalić, kto stoi za tymi morderstwami.

W Londynie dochodzi do serii morderstw. Dr Watson angażuje siostry Bea i Jessie, Spike’a oraz Billy’ego w pomoc w rozwiązaniu ich. W zamian za pomoc Watson oferuje im pieniądze co dla Ferajny zamieszkującej piwnice w wiktoriańskim Londynie to ogromne wsparcie. W trakcie pierwszego śledztwa dołącza do nich książę – Leopold, który nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości rozwiązuje z nimi sprawy. Na jaw wychodzi, że do zbrodni zwykłych ludzi popycha tajemnicza siła, a intencje Dr Watsona nie do końca są jasne. Pozycja obowiązkowa, jeśli chce się obejrzeć seriale podobne do Alienista.

Natomiast jeśli spodobało wam się nowe spojrzenie na medycynę przez Laszlo Kreizlera to zdecydowanie musicie poznać dr Johna Thacekra. Akcje serialu dzieje się na początku XX-wieku i skupia się wokół szpitala Knickerbroker. Śmiertelność pacjentów jest ogromna natomiast antybiotyki nie dostępne. Dr Thaceker w pionierski sposób podchodzi do medycyny wprowadza własne rozwiązania. Jednak jego największym koszmarem jest uzależnienie od kokainy. W skład zespołu wchodzi dr Thackera wchodzą jego protegowany Everette Gallinger, Bertie Chickering Jr oraz Algernon Edwards – chirurg z Europy z który ma zupełnie inne spojrzenie na medycynę niż John.

Podobnie jak akcja Alienisty, akcja serialu Dom Grozy dzieje się pod koniec XIX wieku. W Londynie dochodzi do serii bestialskich morderstw. Policja w całej sprawie jest bezradna a sprawcy tych potwornych zbrodni pozostają cały czas na wolności. Wkrótce w tajemniczych okolicznościach dochodzi do zaginięcia córki podróżnika Malcolma Murray. Murray wraz tajemniczą Vanessą Ives uważają, że za wszystkim stoją siły nadprzyrodzone. Wynajmują pochodzącego z ameryki rewolwerowca – Ethana Chandlera, który ma uratować córkę podróżnika. Do zespołu wkrótce również dołącza młody naukowiec – Victor Frankenstein.

Alienista to zdecydowanie produkcja o mrocznym klimacie. Tabu pokazuje mroczną stronę XIX wiecznego Londynu, w którym korupcja miesza polityczna i biznesowa miesza się z interesami gangów. Widzimy różnice pomiędzy panującą nędzą w klasie robotniczej i coraz szybciej bogacącą się wyższą klasą. James Delayne wraca po dwunastu latach z Afryki do Anglii po śmierci ojca wraz ze skradzionymi diamentami. Powrót Delayne’a nie wszystkim pasuje, ponieważ mężczyzna chce odzyskać przedsiębiorstwo po ojcu. Okazuje się, że przedsiębiorstwo jest w zupełnie innym stanie niż James sobie by wyobrażał.



