Co obejrzeć po: The Umbrella Academy? Podobne seriale o superbohaterach

The Umbrella Academy należy do największych hitów serialowych Netflix. Produkcja oparta na powieści graficznej, której autorem jest muzyk Gerard Way, podąża za siedmioma sierotami adoptowanymi przez ekscentrycznego miliardera. Richard Hargreeves wykorzystuje sześcioro z nich do stworzenia grupy superbohaterów, podczas gdy Numer Siedem musi prowadzić normalne życie. Choć ten serial Netflixa jest wyjątkową produkcją i ciężko porównać ją z innymi, to udało nam się zebrać kilka interesujących propozycji. Przedstawiamy seriale podobne do The Umbrella Academy!

Titans

Podobnie jak The Umbrella Academy ten serial również powstał na podstawie komiksów i opowiada o grupie nietypowych superbohaterów. Produkcja podąża za tworzącym się zespołem młodocianych herosów, któremu dowodzi Dick Grayson, znany również jako Robin. Razem ze Starfire, Raven i innymi poszukuje własnej tożsamości oraz walczy ze złem, jednocześnie stawiając czoła swoim wewnętrznym demonom. Serial o bohaterach DC Comics do obejrzenia na Netflix!

Wyklęci

Ten serial z The Umbrella Academy łączy całkiem sporo. Brytyjska produkcja również opowiada o grupie młodych ludzi z nietypowymi umiejętnościami, a dodatkowo jedną z głównych ról odgrywa Robert Sheehan, fanom The Umbrella Academy znany jako Klaus. Bohaterowie serialu Wyklęci w niewyjaśnionych okolicznościach nabywają swoje nadprzyrodzone zdolności. W rezultacie wielokrotnie znajdują się w dziwnych, a nawet zwariowanych sytuacjach, podczas gdy uczą się panować nad nowymi mocami. Odcinki można nadrobić na HBO GO.

Legends of Tomorrow

Kolejną podobną propozycją jest serial Legends of Tomorrow. By zapobiec strasznym wydarzeniom w przyszłości, Rip Hunter podróżuje w czasie, by zebrać grupę superbohaterów i złoczyńców. Fabuła podąża za znanymi fanom DC Comics postaciami, gdy przemierzają czasoprzestrzeń, by łapać złoczyńców i naprawiać anomalie czasowe. Tak jak w przypadku rodzeństwa Hargreeves z The Umbrella Academy, Legendy także są grupą odmieńców, która bardzo często przyczynia się do katastrof…starając się je powstrzymać. Obie produkcje zdecydowanie łączą także podróże w czasie.

Runaways

Podobnie, jak większość propozycji w tym zestawieniu, serial Runaways opowiada o grupie nastolatków. Produkcja Marvela śledzi losy młodych ludzi, tworzących zespół, by walczyć ze złowrogą organizacją, w której pracują ich rodzice. Choć nie wszyscy bohaterowie Runaways posiadają supermoce i nie zawsze są zgodni, to podobnie jak rodzeństwo z The Umbrella Academy, razem tworzą zgrany i uzupełniający się wzajemnie zespół.

The Boys

Na koniec zestawienia zostawiliśmy niewątpliwie najciekawszą propozycję, ponieważ The Boys, podobnie jak The Umbrella Academy nie jest typowym serialem o herosach. Ta produkcja jest wypełniona postaciami z problemami, którym daleko do prawdziwych superbohaterów. Tytułowi chłopcy tworzą grupę samozwańczych obrońców sprawiedliwości, próbującą zniszczyć skorumpowanych superbohaterów. Oba seriale zdecydowanie łączy odważne podejście do tematu superbohaterskiego oraz duża dawka czarnego humoru. The Boys do obejrzenia na Prime Video!

