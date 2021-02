Jared Leto. Najciekawsze filmy z aktorem | TOP 10

Jared Leto z pewnością jest intrygującą i ciekawą osobą. Ma na swoim koncie wiele sukcesów zarówno jako muzyk w zespole Thirty Seconds to Mars oraz jako aktor. Leto niejednokrotnie udowodnił, że jest niesamowicie utalentowany. Pojawił się w wielu istotnych projektach na przestrzeni kilku ostatnich dekad. Zdecydowanie jest jednym z czołowych aktorów metodycznych w Hollywood, który w pełni angażuje się w role, które odgrywa. Dzięki takiemu poświęceniu wykreował kilka naprawdę pamiętnych ról w swojej karierze. Postanowiliśmy wyróżnić dziesięć godnych polecenia produkcji, w których wystąpił. Oto najciekawsze filmy, w których pojawił się Jared Leto.

O gwiazdorze jest ostatnio głośno, a wszystko za sprawą produkcji w których wystąpił. 29 stycznia swoją premierę na HBO Max miał thriller The Little Things, a już niedługo będziemy mieli okazję zobaczyć Jareda ponownie wcielającego się w Jokera w Lidze Sprawiedliwości Zacka Snydera. Zdecydowanie nie można zapomnieć również o marvelowskim Morbiusie, którego premierę przeniesiono na 2022 r. Dodatkowo jesienią tego roku ma pojawić się film Gucci, w którym Leto zagra u boku Lady Gagi i Adama Drivera. Aktualnie najgłośniej jest jednak o thrillerze The Little Things. Podczas wielu wywiadów promujących film, aktor poświęcił też trochę czasu na rozmowę z magazynem GQ i opowiedział o niektórych ze swoich ikonicznych ról.

Jared Leto: najciekawsze filmy z aktorem

10. Aleksander (2004)

Listę najlepszych filmów z Jaredem Leto otwiera film o jednym z największych władców w historii. Opowieść o Aleksandrze Wielkim, który zdołał podbić prawie cały ówczesny świat w wieku 27 lat. Leto zagrał Hefajstiona – najlepszego przyjaciela Aleksandra Macedońskiego, w którego wcielił się Collin Farrel. Mimo iż aktorom zarzucano brak chemii, a film nie zwojował kinowego box office, to relacja tych dwóch bohaterów była istotną częścią produkcji. Leto bardzo dobrze odegrał swoją rolę, wiarygodnie oddając lojalność oraz miłość, jaką Hefajstion czuł do Aleksandra Wielkiego.

9. Podziemny krąg (1999)

Film w reżyserii Davida Finchera nie przestaje tracić na popularności. Opowiada o dwóch mężczyznach, którzy postanawiają organizować zamknięte walki. Utworzony przez nich podziemny krąg stał się klubem, w którym niezadowoleni ze swojego życia mężczyźni mogli wyładowywać emocje poprzez bójki. Angel Face, odgrywany przez Leto, był nieco faworyzowanym członkiem klubu, co doprowadziło do dość ciekawego pojedynku. Film zdecydowanie pomógł rozwinąć karierę członkom obsady, a w tym samemu Jaredowi, który trzy lata później wystąpił w innym filmie Davida Finchera pt. Azyl.

8. Pan życia i śmierci (2005)

Gwiazdor wystąpił także w dramacie u boku Nicolasa Cage’a. Film skupia się na ukraińskim handlarzu bronią, który jest poszukiwany przez agenta Interpolu. Tytułowy Pan życia i śmierci sprzedając broń decyduje, która ze stron konfliktu utrzyma przewagę. Leto otrzymał rolę uzależnionego od kokainy brata głównego bohatera, który stał się również partnerem w zbrodni. Film spotkał się z aprobatą Amnesty International za poruszenie tematu handlu bronią oraz z pozytywnym odbiorem widzów i krytyków.

7. Outsider (2018)

W tym filmie Jared Leto wcielił się w rolę byłego amerykańskiego żołnierza, który po wojnie wstępuje do japońskiej yakuzy. Oryginalna produkcja Netflixa otrzymała mieszane opinie, a rolę Leto jedni uważają za bezbarwną i nudną, a drudzy za przekonywująco wyciszoną, tajemniczą i skupioną. Outsider w dość ciekawy sposób przedstawia powojenną Japonię oraz motyw Amerykanina zasilającego japońską mafię. W filmie występują m.in. Tadanobu Asano, Shiori Kutsuna i Min Tanaka.

6. Blade Runner 2049 (2017)

Kontynuacja Łowcy Androidów z 1982 r.,w którym Jared Leto wciela się w rolę głównego antagonisty Niadera Wallace’a. Akcja filmu toczy się 30 lat po wydarzeniach z pierwszej części i opowiada o oficerze K, który odkrywa tajemnice mogącą zniszczyć społeczeństwo. By uchronić świat przed zagładą mężczyzna musi odnaleźć byłego łowcę androidów Ricka Deckarda. Blade Runner 2049 ma na swoim koncie dwa Oscary i wielu uznaje go za najlepszy film 2017 roku. Występ Leto w roli niewidomego twórcy replikantów bez wątpienia był wyjątkowy. Aktor w pełni zaangażował się w rolę. Podczas nagrań nosił soczewki kontaktowe, które całkowicie ograniczały jego widoczność.

5. Rozdział 27 (2007)

Kolejnym filmem, o którym warto wspomnieć jest Rozdział 27. Produkcja przedstawia historię niestabilnego psychicznie Marka Chapmana, który był wielkim fanem Johna Lennona. Z jego ogromną miłością do idola zaczęła jednak konkurować chęć wysławienia własnego nazwiska. Obsesja na punkcie muzyka zamieniła się w realny plan zabicia Lennona. Dla tej roli Leto zdecydowanie przeszedł jedną z najbardziej dramatycznych transformacji. By zagrać zabójcę byłego Beatlesa przytył ponad 30 kilogramów.

4. Mr Nobody (2009)

W tej produkcji Leto przedstawia widzom postać Nemo, który jest najstarszym człowiekiem w świecie pełnym nieśmiertelnych ludzi. Na łożu śmierci bohatera dręczy wiele pytań i rozważań na temat własnego życia. W rezultacie analizuje każdą możliwą wersję swojego życia dochodząc do kilku wniosków. Wyjątkowy film science-fiction, który zmusza do refleksji. Za odegranie aż dwunastu różnych wersji tej samej postaci na różnych etapach życia, Leto uzyskał mnóstwo pozytywnych recenzji. Produkcja jest dostępna na CDA Premium.

3. Requiem dla snu (2000)

Requiem dla snu jest wstrząsającą opowieścią o czwórce bohaterów, którzy w pogoni za marzeniami oddają się uzależnieniom. Bohaterem, w którego wcielił się Leto był Harry Goldfarb i jest to jedna z najbardziej znanych i cenionych ról aktora. Film bardzo realistycznie przedstawił motyw upadku człowieka, co przyniosło mu wielką popularność. Do tego sukcesu bez wątpienia swoją cegiełkę dołożył Leto, który swoją rolą wzbudził masę przeróżnych emocji. Film Requiem dla snu okazał się być punktem zwrotnym w karierze aktora, kierując go od małych, drugoplanowych ról w stronę dojrzałych produkcji, w których zdecydowanie mógł się wykazać. Obecnie do obejrzenia na Netflix!

2. The Little Things (2021)

Obok aktorskiej kreacji gwiazdora w tym filmie ciężko jest przejść obojętnie. Produkcja opowiada o zastępcy szeryfa Joe Deaconie, który pojawia się w Los Angeles w celu zebrania dowodów do jednej ze spraw. Przy okazji bohater pomaga młodemu detektywowi wytropić seryjnego mordercę terroryzującego miasto. Docelowo, to postać grana przez Denzela Washingtona jest głównym bohaterem, ale to Leto przejmuje cały film dla siebie od momentu, w którym pojawia się na ekranie. Albert Sparma, który jest podejrzany o bycie seryjnym mordercą intryguje i zdecydowanie przeraża niepokojącym wyglądem. Za tę rolę aktor otrzymał już nominację do Złotego Globu oraz do Nagrody Gildii Aktorów Ekranowych.

1. Witaj w klubie (2013)

Pierwsze miejsce bezsprzecznie należy do Witaj w klubie. Chyba nikogo nie dziwi fakt, że Leto zdobył swojego pierwszego, jak dotąd, Oscara za rolę Rayon. Metamorfoza, jakiej się poddał, by odegrać uzależnioną od narkotyków transkobietę, u której zdiagnozowano AIDS była imponująca. Dla tej roli aktor m.in. zgolił brwi, zmienił głos i schudł kilkanaście kilogramów. Wysiłek, jaki włożył w swoją pracę, został doceniony przez widzów i krytyków. Za swoją wizualną transformację został nagrodzony także Satelitą i Złotym Globem. W filmie Jared Leto stworzył niewątpliwie zgrany duet z Matthew McConaughey’em, który również zdobył wiele nagród za swoją rolę Rona Woodroofa. Rayon i Ron z pewnością byli pozornie niedobranymi przyjaciółmi, którzy toczyli podobną walkę o przetrwanie. Dallas Buyers Club porusza do głębi i niewątpliwie na długo pozostaje w pamięci.

To były najciekawsze filmy, w których pojawił się Jared Leto.

Zobacz również:

Ilustracja wprowadzenia: Kadr z filmu Witaj w klubie