Najlepsze filmy 2018 roku! Ranking aktualizowany!

Luźna, zabawna komedia dla nastolatków. Główna bohaterka to typowa nastolatka mieszkająca z ojcem i siostrą Kitty. Rodzina musi poradzić sobie z wyjazdem Margaret, najstarszej siostry głównej bohaterki, na studia do Szkocji. Pewnego dnia sekretne listy Lary skierowane do pięciu chłopców, którzy byli dla niej kiedykolwiek ważni, trafiają do swoich adresatów. Prowadzi to do wielu kuriozalnych sytuacji.