Najlepsze seriale europejskie na Netflix | TOP 15

Coraz częściej możemy zauważyć, że rekordy polarności na Netflix biją seriale produkcji pochodzące ze starego kontynentu. Seriale europejskie zyskują fanów na całym świecie i stanowią czołówkę najchętniej oglądanych pozycji na platformie. Przedstawiamy ranking europejskich hitów platformy Netflix!

Najlepsze seriale europejskie na Netflix

Rita to duńska produkcja, która rozpoczyna nasz ranking wskazujący „najlepsze seriale europejskie Netflix”. Skandynawski komediodramat opowiada historię Rity, która pracuje jako nauczycielka. Jednak nie jest to typowy belfer, którego możecie spotkać w szkole. Silna i niezależna Rita lepiej dogaduje się z dziećmi niż dorosłymi. Zawsze sugeruje, że chroni uczniów przed ich rodzicami. Oprócz problemów w szkole Rita musi poukładać swoje życie rodzinne, które nie należy do najbardziej spokojnych.

Europejski kuzyn serialu Narcos. Możemy powiedzieć, że mamy praktycznie to samo – gangi, narkotyki i wszystko ubrane w piękną, zwięzłą historię. Akcja serialu rozgrywa się w latach 1981-1990, gdzie młody Galisyjczyk, chce się dorobić, poprzez zapewnienie wygodnego punktu dostawy, przemytnikom tytułowej kokainy z Ameryki Łacińskiej.

Reprezentant kategorii „seriale skandynawskie z Netflix”. Szwedzka produkcja, która obrazuje różnorodność społeczną panującą w kraju. Ambitna policjantka, matka której życie nie oszczędza oraz nastolatki zafascynowane ISIS. Ich losy łączą się w obliczy planowanego zamachu terrorystycznego. Serial porusza ciężką tematykę uchodźców z krajów pochłoniętych wojną.

Kolejny świetny serial to przedstawiciel kategorii belgijskie seriale Netflix. Belgijski serial Tabula Rasa to produkcja ta jest połączeniem mrocznego thrillera z romansem. Historia skupia się na Annemie, która cierpi na utratę pamięci. Przez jej pogarszający się stan kobieta trafia do zakładu psychiatrycznego. W tym samy czasie zaginął Thomasa De Geesta, którego po raz ostatni widziała Annemie. Detektyw prowadzący sprawę zaginięcia Thomas, próbuje zrozumieć jaką rolę odegrała Annemie w zaginięciu mężczyzny.

Jeden z popularniejszych seriali hiszpańskiego Netflixa, który jest skierowany głównie do nastolatków. Mamy tutaj historię dzieci bogatych rodziców, którzy chodzą do prywatnej szkoły. Stąd „elita” w tytule. Do tejże szkoły trafia trójka osób z klasy robotniczej. Podczas wydarzeń w serialu możemy ujrzeć, typowe problemy, z którym spotyka się młodzież w obecnych czasach.

Historyczny, bo pierwszy serial hiszpański Netflix Original! Cztery niczym sobą nie powiązane kobiety zaczynają pracować w dużej firmie telekomunikacyjnej. Stopniowo zaczynają uzyskiwać niezależność. Produkcja porusza skomplikowaną pozycje kobiet w latach dwudziestych XX wieku w zupełnie zdominowanej przez mężczyzn Hiszpanii.

Włoski serial kryminalny, który powstał na podstawie filmu o tym samym tytule w 2015 roku. Akcja gangsterskiego serialu dzieje się w Rzymie gdzie politycy, grupy przestępcze walczą o jak największą władzę. Serial opiera się na prawdziwych wydarzeniach związanych ze śledztwem w sprawie Mafia Capitale.

Znalazło się i miejsce dla polskiej produkcji Netflixa. Serial animowany dla dorosłych, stworzony przez Bartka Walaszka – twórcę kultowego już Kapitana Bomby. Wyśmiewanie z absurdów i wady typowych Polaków? Jest. Odniesienia do popkultury? Są. Litry alkoholu wraz z demonami? No też. Jeśli lubisz humor, który Bartek Walaszek przedstawia w swoich produkcjach – nie możesz przejść obok tego obojętnie!

Rosyjski serial postapokaliptyczny, który bił rekordy polarności na platformie. W Rosji rozpowszechnia się tajemniczy wirus, osoby zarażone dostają gorączki, dreszczy, tracą wzrok aż doprowadza to do ich śmierci. Zaraza uderza w przedmieścia Moskwy, gdzie główni bohaterowie na co dzień mieszkają. Muszą stawić czoło nowej pandemicznej rzeczywistości, aby przetrwać.

Polski serial, który stał się hitem na całym świecie. Scenariusz powstał na podstawie powieści Harlena Cobena. Opowiada historię prokuratora Pawła Kopińskiego. Będąc nastolatkiem Kopiński uczestniczy w obozie podczas, którego dochodzi do tragedii, para uczestników zostaje znalezionych zamordowanych natomiast siostra Kopińskiego i jego przyjaciel są zaginieni. Oboje są zaginieni do momentu kiedy będąc już prokuratorem Paweł odkrywa, że jego zaginiony przyjaciel całkiem nie dawno zostaje zamordowany. Mężczyzna decyduje się rozpocząć własne śledztwo.

Kolejny hiszpański serial, tym razem z głównymi aktorkami Domu z Papieru! Główna bohaterka – Macarena poznaje niewłaściwą osobę i znajduje się w nieodpowiednim miejscu w nieodpowiednim czasie. Poprzez to nieporozumienie trafia do więzienia, gdzie musi przyzwyczaić się do więziennego życia. W tejże produkcji możemy zobaczyć wcześniej wspomniane aktorki z Domu z papieru – Najwę Nimri oraz Albę Flores!

Numer dwa w topie brytyjskich seriali Netflixa. Genialna produkcja z gwiazdorską obsadą, która opowiada historię Toma Shelby’ego – człowieka chcącego wspiąć się na sam szczyt gangsterskiego szczebla na Wyspach Brytyjskich. Całość dzieje się w w latach 20. XX wieku, w angielskim Birmingham. Jest tu też świetna, g+__+wiazdorska obsada, czyli Cillian Murphy, Sam Neil, a także zdobywczyni Złotych Globów – Anya Taylor-Joy.

Nietuzinkowy, kultowy serial Netflixa, wytykający ludzką głupotę i błędy jakie popełniamy. Każdy serial przedstawia inną historię i nie posiada ciągłości fabularnej. Pełen zwrotów akcji, zimny i mroczny klimat. Zwycięzca naszego brytyjskiego topu Netflixa. Pozycja obowiązkowa każdego posiada tego serwisu streamingowego. Charlie Brooker chce pokazać widzom do czego może doprowadzić nasze społeczeństwo, w której technologia wypaczy nasze umysły.

Chyba najbardziej znany hiszpański serial Netflixa, z jedną z najpiękniejszych czołówek w historii. Grupa gangsterów, ubrana w czerwone kombinezony i maski Salvadora Dali (rozpowszechnione przez ten serial) dokonuje napadu na hiszpańską mennicę, gdzie przetrzymuje zakładników. Czy skok stulecia dojdzie do skutku? Czy jednak coś pójdzie nie tak? Hiszpańska produkcja oryginalna Netflixa doczekała się obecnie czterech sezonów pełnych nieoczywistych zwrotów akcji. Piąty i zarazem finałowy sezon, jest obecnie w produkcji.

Absolutny hit Netflixa. Dark to skomplikowany i złożony serial science fiction produkcji niemieckiej opowiadający historię Jonasa. Akcja serialu dzieje się w małej miejscowości Winden gdzie Jonas mieszka z rodziną. Niestety po samobójczej śmierci ojca Jonas, nie potrafi dojść do siebie. Pewnego razu Jonas w raz z przyjaciółmi idzie do pobliskich jaskiń. Niestety w nie wyjaśnionych okolicznościach ginie jedno z nich – Mikkel. Ale to nie jedyne tajemnicze zdarzenie w Winden. W miejscowości pojawia się Nieznajomy, który wpływa na Jonasa. Chłopak decyduje się pójść w głąb jaskiń aby wyjaśnić tajemnicze zaginięcie kolegi. Okazuje się, że prawda jest bardziej skomplikowana niż się wydawało a Winden jest środkiem tajemniczego cyklu. Nie ważne jak, Nie ważne gdzie – Ważne kiedy!

To były najlepsze seriale europejskie Netflix!



