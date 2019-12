TOP 10 – Najlepsze filmy na Sylwestra!

Najlepsze filmy na Sylwestra? To oczywiście takie, które pozwolą przetrwać ten dzień osobom, które nie chciały iść na żadną imprezę. Czasami co za dużo, to niezdrowo, a kolejne biesiadowanie po Świętach może wydać się męczące i dla duszy, i dla żołądka. Z tego powodu kina od dawna organizują nocne sylwestrowe maratony. A co, jeśli zupełnie nie chce nam się wychodzić w Sylwestra i Nowy Rok z domu? Dla takich kinomanów również jest rozwiązanie. Oto najlepsze filmy na Sylwestra, czyli takie, które albo mają w sobie coś z noworocznego klimatu, albo rozgrywają się w sylwestrową noc.

Zobacz również:

10. Bezsenność w Seattle (1993)

Tom Hanks w tym (już chyba klasycznym?) reprezentancie komedii romantycznej wciela się we wdowca, która marzy o jednym – aby zabrać swoją świętej pamięci zonę na kolację sylwestrową. Smutne? Poniekąd, bo wkrótce na jego drodze staje przeurocza dziewczyna, w którą wciela się Meg Ryan. Warto, bo dobre, słodkie, w sam raz dla dwojga, jeśli mamy zamiar „zamulać” na chacie.

9. Sylwester w Nowym Jorku (2011)

Okej, nie jest najlepszy film z kategorii „losy kilku ludzi splatają się w romantycznym uścisku”, ale w całości poświęcony jest Sylwestrowi i noworocznemu klimatowi. Chcecie zobaczyć, jak nowojorczycy, z Zackiem Efron, Michelle Pfeifrer i Halle Berry na czele, spędzają Sylwestra? To komedia Garry’ego Marshalla Wam w tym pomoże. Do obejrzenia, zapomnienia i porzucenia (lub pokochania), ale lista „najlepsze filmy na Sylwestra” musiała być wzbogacona o tę pozycję.

8. Nić widmo (2017)

Ta opowieść o pożądaniu, obsesji i zazdrości jest jednym z mocniejszych dzieł Paula Thomasa Andersona. Wprawdzie nie rozgrywa się w czasie Sylwestra, lecz opowiada o sztuce krawiectwa, lecz w jednej z esencjonalnych dla fabuły scen przedstawiony jest bal sylwestrowy. Piękny, wystawny, w którym wszystko jest zapięte na ostatni guzik. Dokładnie tak jak krawiectwo prezentowane przez głównego bohatera, w którego wciela się niezawodny Daniel Day-Lewis.

7. Carol (2015)

Cate Blanchett i Rooney Mara w filmie o miłości dwóch kobiet, które wbrew społecznej temperaturze oraz pochodzeniu zakochują się w sobie. A jaki jest najlepszy moment na pierwszy pocałunek? Oczywiście, że w czasie Sylwestra. Bohaterki tego kostiumowego romansu właśnie wtedy się do siebie pierwszy raz zbliżają. Piękne, czułe, oscarowe kino.

6. Cokolwiek z Sylvestrem Stallone

To brzmi jak żart, ale stacja TNT wymyśliła sobie, że w noc Sylwestrową puszczane będą filmy z Sylwestrem. To przecież… genialny pomysł. Jeśli na przykład zaczniemy 31 grudnia oglądać pierwszą część Rocky’ego koło godziny 18:00, skończymy całą serię (łącznie z pierwszą i drugą odsłoną Creeda) jakoś po południu następnego dnia. Dla takiego kina warto zarwać noc.

5. High School Musical (2006)

Jeśli zapytasz miłośników gwiazdek Disneya, jaka scena taneczna zapadła im najbardziej w pamięć z tego musicalu, powiedzą, że będzie to noworoczny taniec całek ekipy. Okej, nie jest to mistrzostwo kinematografii, ale na pewno film ten przeszedł do historii nie tylko dzięki temu, że ma świetnie wyreżyserowane sekwencje musicalowe, ale również dlatego, że wypuścił w świat całą masę utalentowanych gwiazd, które musiały się natrudzić, aby zerwać ze swoim wizerunkiem z HSM. I w przypadku Zaca Efrona – udało się.

4. Cztery pokoje (1995)

Cztery segmenty, czterech reżyserów (między innymi Quentin Tarantino i Robert Rodriguez), cztery pokoje. Tod spędza swój pierwszy dzień pracy jako boy hotelowy, a w noc Sylwestrową jest to w takich miejscach newralgiczny czas. Komedia, która ukazuje szalone osobistości, podchodzącego do wszystkiego z humorem członka obsługi hotelowej, a także nieco postmodernizmu i makabry. Wszystko to, za co kochamy Tarantino.

3. Ocean’s 11 (1960)

Nie, wcale nie chodzi nam o wersję współczesną z Georgem Clooneyem, ale o film, który był bazą oraz protoplastą dla Stevena Soderbergha. Dean Martin oraz Frank Sinatra wystąpili bowiem w heist movie, którego akcja rozgrywa się właśnie w Nowy Rok. Warto odświeżyć sobie ten film za kilka dni albo nawet obejrzeć po raz pierwszy ojca wielu późniejszych filmów „skradanych”. Starzeje się i wygląda tak jak główni bohaterowie – z klasą.

2. Dziennik Bridget Jones (2001)

Perypetie Bridget zna każdy, kto lubuje się w komediach romantycznych, ale należy pamiętać, że swoisty projekt tytułowej bohaterki mający na celu zmianę swojego statusu matrymonialnego zaczął się wraz z Nowym Rokiem. Owszem, ta kultowa komedia romantyczna rozgrywa się równo od Sylwestra do Sylwestra, można więc obejrzeć ją w tym roku i wrócić do niej ponownie w kolejnym!

1. Strange Days (1995)

Ostatnie dni poprzedniego millenium, za chwilę wybije zegar ogłaszający, że oto nadszedł rok 2000 i wszystko się skończy. W chwili, kiedy ten film był kręcony, nie była to wcale tak bardzo odległa przyszłość, ale Kathryn Bigelow (kiedyś – żona Jamesa Camerona) zrobiła mroczny technothriller, który do dzisiaj jest jedną z najciekawszych pozycji cyberpunkowych. Kulminacja akcji ma miejsce właśnie w czasie nocy sylwestrowej. Film zdecydowanie warty polecenia i mamy nadzieję, że udało nam się wybrać dla Was coś nowego.