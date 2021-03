Mush-mush i Grzybaszki – wywiad z twórcami animacji lądującej 19 kwietnia na kanale Boomerang

Miałem niewątpliwą przyjemność przeprowadzić krótką rozmowę online z twórcami nowej kreskówki pod tytułem Mush-Mush i Grzybaszki. Perrine Gauthier, francuska producentka, oraz Joeri Christiaen, dyrektor artystyczny oraz reżyser, między innymi tej produkcji. Muszę przyznać, że klimat wywiadu był niepowtarzalny. Śmiech towarzyszył nam przy każdym pytaniu. Mimo tego udało mi się pozyskać sporo interesujących szczegółów. Tak należy żyć, a przynajmniej rozmawiać na wywiadach, szczególnie w języku angielskim.

Zacznijmy jednak od krótkiego wprowadzenia o czym opowiada kreskówka. W mojej ocenie, co na samym stracie zdobywa naszą uwagę, to oryginalna i ciesząca oko animacja. Poniżej znajdziecie mały fragment animacji z tego niezwykłego świata.

W cudownym leśnym zaciszu mieszka zgrana i zabawna społeczność – oto Grzybaszki! Mush-Mush i Grzybaszki to serial, w którym poznajemy przygody Mush-Musha, jego przyjaciół, czyli Lilit i Chepa, oraz reszty mieszkańców Grzybton. Nasi bohaterowie poznają świat, wspólnie dorastają i przeżywają zwariowane sytuacje, które niesie życie w lesie.

W świecie Grzybni każdy z miniaturowych strażników lasu ma swój wyjątkowy dar. Mush-Mush potrafi komunikować się z naturą, Lilit świeci niezwykle jasnym światłem, a Chep ma niesamowitą pamięć. Nasi bohaterowie uczą się korzystać ze swoich darów i radzić sobie z wyzwaniami dorastania. Mush-Mush i Grzybaszki to nie tylko wspaniałe przygody, ale też zabawna opowieść o poznawaniu samego siebie! W tym świecie pełnym ciekawych postaci najważniejsze jest to, żeby pozostać sobą, niezależnie od tego, z jakimi trudnościami przychodzi się mierzyć.

Świetnie wyglądacie! Czy sytuacja epidemiologiczna dała się Wam we znaki? Czy przeszkadzała w pracy?

PG: Mamy to szczęście, że jesteśmy absolutnie zdrowi. Sporo naszych znajomych, z innych krajów, nie ma się aż tak dobrze. Dziękujemy, nie odczuliśmy specjalnie efektów wirusa i mamy nadzieję, że tak zostanie.

Spotkaliśmy się ze względu na nową kreskówkę Mush-Mush i Grzybaszki. Seria posiada w sobie sporo różnorodnej treści: gatunkowo oraz tematycznie. Do kogo kierujecie tę produkcję?

PG: Głównym odbiorcą są dzieci powyżej 4 lat. Zawsze jednak staramy się tworzyć coś, co również nam sprawi przyjemność. Mamy nadzieję, że tę radość widzowie odczują! Otrzymaliśmy sporo opinii, które dają nam jasno do zrozumienia, że podczas seansu również rodzice świetnie się bawią obok swoich pociech.

JC: W końcu musimy oglądać tę kreskówkę sami (śmiech). Musisz pamiętać, że tworząc serial, jesteś zmuszony oglądać każdy odcinek tysiące razy. Wszystko musi zostać wielokrotnie przejrzane. Osobiście wolę stworzyć coś, co będę w stanie przeglądać po wielokroć i co będzie zabawne.

Zdecydowanie! Co było punktem startowym historii? Bohaterowie kreskówki są obdarzeni mocami. W jaki sposób kreowaliście kreskówkę, najpierw pojawiły się postaci i ich możliwości, które służyły jako narzędzie do tworzenia historii czy po wymyśleniu opowieści dostosowaliście bohaterów, aby wypełnili całość?

***Tutaj małe wtrącenie, Joeri Christiaen podsuwa od dołu ekranu małą figurkę zrobioną (prawdopodobnie) z modeliny. Przypomina ona oczywiście jedną z postaci kreskówki***

PG: Na samym początku była ta malutka figurka, którą stworzyła belgijska artystka Elfriede de Rooster. Wymyśliła koncepcję świata Mush-Mush…. oraz jego ogólny zarys. Skontaktowaliśmy się z nią, aby kontynuować jej dzieło. Można to nazwać punktem startowym. Jeśli chodzi o moce, które my wolimy nazywać „darami” („zdolnościami”) – ten pomysł powstał odrobinę później. Ta kreskówka to nie kino superbohaterskie, tylko historia małych dzieci. Popełniają błędy, nie są mistrzami w swoich talentach, uczą się otaczającego świata i samych siebie. Uznaliśmy, że to będzie bardzo ciekawe, jeżeli wspomniane dary będą czymś, co same muszą odkryć poprzez pracę, ale również współpracę, pielęgnowanie przyjaźni. Świat nigdy nie jest idealny, tak jak życie samo w sobie. Jednak one muszą same do tego dojść. Zmierzyć się z tym.

Czy jednym z powodów tworzenia tej kreskówki jest chęć wypełnienia jakiejś luki w tematach podejmowanych w innych bajkach? Czy jakaś sprawa nie została poruszona w świecie animacji?

JC: Jeżeli tworzysz animację o konkretnych postaciach, musisz bardzo dokładne sprawdzić dany temat. Gdy bohaterami są na przykład grzyby, twoim zadaniem jest dowiedzieć się o nich jak najwięcej. Grzyby tworzą „sieci” w lasach, czasem świecą w ciemności oraz mają wiele innych cech. To piękne elementy, które już na samym starcie mają sporo do zaproponowania. Poza tym sama kreskówka musi być „cool”!

PG: Koncept naszych bohaterów jest oczywiście inspirowany prawdziwymi grzybami. Naszym zadaniem było sprawić, aby ten temat stał się interesujący. Jeśli chodzi o opowiadane historie, musicie sprawdzić samą kreskówkę!

Prosiłbym o krótkie podsumowanie – czego widzowie mogą się spodziewać? Ja osobiście czekam na polską premierę, moje serce zdobyła sama animacja.

PG: Oczywiście! Mush-Mush i Grzybaszki to „leśne” opowieści trójki przyjaciół Mush-Musha, Lilit i Chepa. Reszta Grzybaszkowej społeczności z Grzybton tworzy oryginalne i niepowtarzalne środowisko, pełne przygód i świetnej zabawy. Kreskówka opowiada przede wszystkim o niezwykłości procesu dorastania, poznawaniu samego siebie, szukaniu swojego miejsca w społeczności oraz prób rozumienia otaczającego świata. Mamy nadzieję, że polskie dzieci oraz ich rodzice odnajdą w niej sporo rozrywki.

Zapraszam również do zapoznania się z krótkim biogramem moich rozmówców.

Perrine Gauthier

Perrine Gauthier jest francuską producentką z 12-letnim doświadczeniem w tworzeniu animowanych treści. Jako producentka pracowała m. in. w serii telewizyjnej Mój rycerz i ja (MY KNIGHT AND ME 2017) czy właśnie Mush-Mush i Grzybaszki (MUSH-MUSH AND THE MUSHABLES 2020).

Po ukończeniu New York Institute of Technology, Perrine Gauthier była asystentką niezależnego producenta Bena Barenholtz (Requiem for a Dream, Barton Fink, etc.). W tym czasie pracowała również nad własnymi projektami. Do świata animacji wkroczyła dołączając do dystrybutora Branscome International z Nowego Jorku, gdzie współpracowała z kultowym animatorem Billem Plymptonem. Po powrocie do Francji, Perrine dołączyła do studia animacji TeamTO, gdzie pracowała nad rozwojem, finansowaniem i produkcją ponad dziesięciu animowanych seriali telewizyjnych i filmu fabularnego. W 2014 roku Perrine dołączyła do THURISTAR w Belgii jako partnerka i producentka, a w 2015 roku założyła LA CABANE, aby wspólnie z trzema partnerami rozwijać, finansować i produkować ekscytujące animowane projekty.

Joeri Christiaen

Joeri Christiaen jest twórcą, dyrektorem artystycznym i reżyserem, urodzonym w Belgii, a obecnie mieszkającym w Paryżu. Jego dorobek reżyserski obejmuje m. in. serial Mój rycerz i ja (MY KNIGHT AND ME 2017) oraz Mush-Mush i Grzybaszki (MUSH-MUSH AND THE MUSHABLES 2020), oba dostępne na całym świecie dzięki firmie Turner, obecnie WarnerMedia. Joeri Christiaen studiował w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Belgii, zanim dołączył do zespołu TRIPLETS OF BELLEVILLE jako główny animator. Realizując swój pierwszy serial telewizyjny Plankton Invasion w 2010 roku, Joeri napisał i wyreżyserował także film krótkometrażowy 850 Meters, wyprodukowany przez jego belgijską firmę THURISTAR.

Podsumowanie

W premierowych odcinkach Grzybaszki próbują ocalić rozpadające się Drzewko Frajdy. Z tego powodu postanawiają odnaleźć Promieniaka: jest on ostatnią osobą, która może im pomóc. Innego dnia mały Chep chce bawić się z Lilit i Mush-Mushem, ale oni są zainteresowani tylko zjeżdżaniem z wielkich liści. Wtedy bohater poznaje ryjkowca, który nie umie latać, więc… uczy go tej umiejętności. Z kolei najważniejszy kucharz w całym lesie, Sushi-Mushi, gubi swoją ulubioną łyżkę. Grzybaszki zakładają, że to koniec pysznych posiłków w miasteczku i zastępują szefa leśnej kuchni. Okazuje się jednak, że gotowanie wcale nie jest takie proste!

Premiera serialu Mush-Mush i Grzybaszki w poniedziałek 19 kwietnia o 17:00 na antenie Boomeranga. Emisja codziennie o 17:00 na antenie Boomeranga.