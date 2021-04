David Attenborough: Życie w kolorze- recenzja serialu. Magia kolorów!

Za nami kolejny Dzień Ziemi. Ponownie pojawiły się deklaracje i zapewnienia, które będą miały na celu ratowanie już bardzo cierpiącej naszej planety. Również i z tej okazji na Netfliksie pojawiła się nowa, przyrodnicza produkcja z narracją prowadzoną przez legendarnego biologa. David Attenborough: Życie w kolorze to najnowszy serial dokumentalny, który przedstawia nam magię barw natury. To też piękne świadectwo tego, jak kolory mogą stanowić o przetrwaniu zwierząt w dynamicznie zmieniającym się klimacie. Przy okazji namiastka wypełnienia pustki podróżniczej spowodowanej ograniczeniami pandemicznymi.

David Attenborough: Życie w kolorze to najnowszy 3-odcinkowy serial przyrodniczy wyprodukowany we współpracy z BBC. Serial jest dostępny na platformie Netflix od 22 kwietnia, który jest również Dniem Ziemi.

Tym razem sir David Attenborough zabiera nas w krainę barw przyrody. Każdy z trzech odcinków opowiada o różnych znaczeniach kolorów w świecie zwierząt. W pierwszym odcinku dowiadujemy się, jak zwierzęta widzą kolor i jakie ma to znaczenie dla ich pozycji w ekosystemie. Drugi odcinek to przedstawienie barw jako sposobu na kamuflaż, zarówno u drapieżników, jak i roślinożerców. Pokazane zostaje również, jak barwy pomagają przystosować się zwierzętom w zmieniającym się klimacie. Natomiast w trzecim odcinku pojawią się naukowcy, którzy badają, jak poszczególne gatunki widzą i wykorzystują kolory. Dzięki specjalnie stworzonej kamerze widzowie będą mogli obserwować świat oczami zwierząt.

Bez wątpienia Życie w kolorze to kolejny fascynujący i wciągający dokument. Sir David Attenborough w sposób pełny pasji przedstawia nam niesamowitość świata zwierząt. Charyzma, z jaką opowiada nam o tym świecie, niezmiennie przyciąga uwagę. Pomimo mijającego czasu jego opowieści są pasjonujące i ciągle dowiadujemy się nowych sekretów przyrody.

Seriale przyrodnicze oczywiście oglądamy, aby rozszerzyć swoją wiedzę. Jednak czy swoją budową mogą zaskoczyć? Życie w kolorze to potwierdza! W każdym odcinku mamy rozdziały. We wstępie sir David Attenbourough przybliża nam związane z barwami zjawisko, następnie jesteśmy wprowadzeni w ten niezwykle kolorowy świat. Bezsprzecznie olbrzymim zaskoczeniem jest specjalnie skonstruowana do tego projektu kamera. Dzięki niej widzimy barwy często niemożliwe do zobaczenia przez człowieka, a będące w niektórych wypadkach jedynymi odcieniami, jakie widzą zwierzęta. Takim przykładem są motyle, które widzą jedynie w ultrafiolecie czy jelenie czytale, które nie widzą koloru czerwonego i pomarańczowego, przez co tygrysy są dla nich niewidoczne . Zaskakujące jest również, że niektóre gatunki mają zupełnie inny kolor, niż nam się wydawało. W serialu obserwujemy zwierzęta zamieszkujące ośnieżone góry w Szkocji. Widzimy przemianę takich zwierząt jak: pardwa górska czy lis polarny, które wraz ze zmieniającym klimatem umiały dostosować barwę swojego pierza i futra. Świat kolorów zwierząt ma również wiele tajemnic. Dowiadujemy się o przypuszczeniach naukowców dotyczących pasków zebr, że m.in są niewidoczne dzięki nim dla much, a drapieżnicy są przez nie oślepieni ruchem. Jeśli również zastanawialiście się, dlaczego lew czy tygrys nie są np. w kolorze zielonym, w serialu dowiecie się, dlaczego większość drapieżników jest w barwach brązowych, szarych czy czarnych.

Oczywiście cały serial składa się z przepięknych ujęć od ośnieżonych gór Szkocji po deszczowe lasy w Kostaryce. Co również zwiększa apetyt na dalekie podróże. Do tego naprawdę świetnie zmontowane ujęcia interakcji między zwierzętami, w których oczywiście najważniejszą rolę odgrywały kolory. Z bliska widzimy do tej pory nieznane zastosowanie barw zarówno u najmniejszych motyli, jak i u majestatycznych tygrysów bengalskich. Całość produkcji oczywiście dopełnia idealnie dobrana linia melodyjna, która daje nam jeszcze większe odczucie niesamowitości otaczającego nas świata.

W dobie niewymagających i płytkich produkcji warto czasami się wytężyć nad bardziej wymagającymi serialami. David Attenborough: Życie w kolorze to pasjonująca podróż, która pokazuje nam, jak mało jeszcze wiemy o świecie zwierząt. Dla nas ich barwy często stanowią o ich pięknie, dla zwierząt mogą nawet zdecydować o ich przetrwaniu. Serial również zostawia refleksje nad losem planety będącej coraz bardziej wyeksploatowaną przez człowieka. Im więcej człowiek będzie ingerował w przyrodę, tym więcej bezpowrotnie stracimy niepowtarzalnych barw natury.

Ilustracja wprowadzająca: fot. Netflix