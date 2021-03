Dopasowani – recenzja 1. sezonu serialu Netflixa

Za pośrednictwem Amazon Prime można obejrzeć serial Soulmate, który teoretycznie porusza tę samą tematykę co Dopasowani. Robimy test, w wyniku którego otrzymujemy imię i nazwisko osoby, która jest naszą drugą połówką. Dopasowani idą o krok dalej i do parowania ludzi używają DNA. Recenzja nowego serialu Netflixa poniżej.

Dopasowani oparto na powieści Johna Marrsa o tym samym tytule. Główną bohaterką serialu jest Rebecca (Hannah Ware), która razem z przyjacielem odkryła technologię, dzięki której wykorzystując DNA można wskazać użytkownikom ich serwisu ich drugą połówkę. Już w pierwszym odcinku dowiadujemy się, że firma Rebbeki powstała w niejasnych okolicznościach, a ta posunie się do wszystkiego, by pozostać na szczycie. Kiedy policja identyfikuje ciało znalezione w rzece, jako jej przyjaciela, Rebecca znajdzie się na celowniku młodej detektyw, Kate (Zoe Tapper).

Tak, jak wspomniany wyżej Soulmate skupia się na parach powstałych w wyniku zrobienia tajemniczego testu, tak Dopasowani praktycznie w ogóle nie dotyka tego tematu. A szkoda. Wiemy jedynie, że powstanie nowego serwisu spowodowało lawinowe rozwody, że sparowani ludzie czują do siebie ogromne przyciąganie, ale niestety nie to, jak ich życie wygląda później. Czy wybaczą sobie każde kłamstwo i krzywdę? Czy ich życie to wieczna sielanka? Czy pomimo pasującego do siebie DNA nie są wstanie stworzyć dobrego związku? Na te pytania serial nie odpowiada, choć byłoby to ciekawsze niż to, czym faktycznie jest.

A czym jest? Dopasowani opiera swoją fabułę na wątku kryminalnym, a dokładnie na morderstwie przyjaciela Rebeki, które wiąże się z powstaniem jej firmy. Wszystko byłoby super, gdyby ów wątek był dodatkiem do całości, a nie główną linią fabularną. Całość liczy sobie osiem odcinków, co sprawia, że serial jest rozciągnięty do granic możliwości. A kwestia śledztwa i morderstwa nawet nie jest na tyle ciekawa. Nie ma tu wielkiej tajemnicy, bo o wszystkim dowiadujemy się już w pierwszym odcinku. Nie ma zwrotów akcji, nie ma nic, co przyciągnęłoby nas do ekranu.

Poboczne wątki z kolei wydają się być bardziej interesujące. Poznajemy prywatne życie pani detektyw, a także dziennikarza, który ma opublikować tekst o Rebece. Z ich wątków możemy się dowiedzieć, że życie ludzi, którzy dowiadują się, kim jest ich druga połówka wcale nie jest usłane różami. Przede wszystkim dlatego, że nie znamy osób, w których się zakochujemy albo jesteśmy w innym związku kiedy ich poznajemy.