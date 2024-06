Meryl Streep otwarta na powrót w trzeciej części Mamma Mia!

To, że Mamma Mia 3 powstanie wiemy od 2020 roku od producentki filmu, Judy Craymer. Gwiazda serii, Meryl Streep postanowiła podgrzać atmosferę, deklarując, że chętnie powtórzy swoją rolę.

Trochę już czasu upłynęło, odkąd pojawiły się pierwsze informacje na temat kolejnej części z rozśpiewanej serii. Craymer miała zabrać się za pierwsze przygotowania do filmu w 2020 roku, ale niestety pandemia koronawirusa pokrzyżowała jej plany. Jakiś czas temu podczas wywiadu z Daily Mail ujawniła, że Mamma Mia od samego początku miała być trylogią. W październiku zeszłego roku producentka serii potwierdziła, że kolejna część z pewnością powstanie i jest to tylko kwestia czasu.

Od tamtego czasu niewiele dowiedzieliśmy się na temat trzeciej części serii. Na szczęście, cała na biało, przybyła Meryl Streep z informacją, że chętnie powróciłaby do roli Donny. Sama Streep zdradziła kiedyś, że uwielbiała się wcielać w tą postać, więc nie jest to zaskoczeniem, że chciałaby stać się nią ponownie, chociażby ten jeden ostatni raz. W rozmowie z portalem Deadline podczas Festiwalu Filmowego w Cannes, ujawniła, że najbliższym czasie mają odbyć się rozmowy na temat ostatniej części serii.

To spotkanie było nieuchronne. Jestem ciekawa, jak zamierzają to zrobić. Wiem, że mają jakiś pomysł. Jeszcze go nie znam, ale jest w [moim dzienniku] i wkrótce się o nim dowiem. Oczywiście, że chcę wziąć w tym udział.

Może być tylko jeden problem. Jeśli ktoś nie widział Mamma Mia: Here we go again, niech lepiej skończy czytać w tym momencie, bo nie obędzie się bez spoilerów. W drugiej części serii, dowiadujemy się, że postać grana przez Meryl Streep, niestety zmarła tragicznie. Producentka filmu, Judy Craymer jednak się tym nie martwi. W jednym z wcześniejszych wywiadów zdradziła, że Donna może powrócić, jeśli scenariusz okaże się być wystarczająco dobry. Sama Meryl Streep we wrześniu ubiegłego roku zasugerowała, że może wrócić do serii np.: jako siostra bliźniaczka Donny.

Więcej ze świata filmów na Movies Room:

Wszyscy fani Mamma Mia mogą już skakać z radości, kiedy pewne jest, że trzecia część serii na pewno powstanie i wszystkie znaki na niebie wskazują na to, że Meryl Streep ponownie pojawi się w serii. Jedynie trzeba będzie uzbroić się w cierpliwość, kiedy Mamma Mia 3 zawita na ekranach kin.

Źródło: screenrant.com/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z filmu Mamma mia!