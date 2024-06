Jeremy Allen White na zapowiedzi 3. sezonu The Bear. Nowe odcinki już 27 czerwca

Znamy datę premiery trzeciego sezonu hitu stacji FX, pt. The Bear. Serial powróci 27 czerwca i z tej okazji pojawiła się jego krótka zapowiedź.

Odgrywany przez Jeremy'ego Allena White'a Carmy powraca do kuchni. Na zapowiedzi nowego sezonu widzimy go nocą osamotnionego w restauracji, by po chwili pokazać nam panoramę Chicago.

Wcześniej w tym roku, prezydent FX, John Landgraf ogłosił, że premiera trzeciej serii będzie miała miejsce w czerwcu, nie podając jednak dokładnej daty. Potwierdził także, że tak jak to miało miejsce w przypadku dwóch poprzednich sezonów, Hulu wypuści wszystkie dziesięć nowych odcinków The Bear jednego dnia.

W drugim sezonie serialu mieliśmy okazję zobaczyć jak zespół pod przewodnictwem Carmy'ego starał się przekształcić lokal w bardziej ekskluzywną restaurację. Nowe odcinki najprawdopodobniej będą kontynuować ten wątek, oczywiście wzbogacając produkcję o kolejne historie. W obsadzie nowego sezonu obok White'a powrócą Ebon Moss-Bachrach, Ayo Edebiri, Lionel Boyce, Lizy Colón-Zayas, Abby Elliott i Matty Matheson.

Najlepszy obecnie serial komediowy

Na tegorocznej, opóźnionej przez strajk gali wręczenia nagród Emmy The Bear zdeklasował konkurencję. Zdobył 10 statuetek, w tym dla najlepszego serialu komediowego, najlepszego aktora komediowego, najlepszego aktora drugoplanowego w kategorii komedii oraz najlepszej aktorki drugoplanowej w kategorii komedii. Drugi sezon zgarnął również nagrodę dla najlepszego serialu komediowego podczas ceremonii wręczenia Złotych Globów Wyróżniono również White'a i Edebiri, którzy zdobyli nagrody w swoich odpowiednich kategoriach aktorskich.

W rozmowie z serwisem Variety w grudniu 2023 r. White zdradził jak wyglądają jego przygotowania do nowego sezonu:

Wiem, że w styczniu spędzę sporo czasu z różnymi kucharzami. Będziemy przygotowywać menu dla restauracji w trzecim sezonie. Zrobię to z wieloma różnymi kucharzami. Przygotowania do pierwszego sezonu były dla nas wszystkich bardzo intensywne. Chodziłem do szkoły kulinarnej i spędziłem dużo czasu w restauracjach. Drugi sezon był bardziej związany z budową restauracji i mniej skupiałem się na gotowaniu. Teraz, w trzecim sezonie wrócimy do tej atmosfery pracującej kuchni z pierwszej serii.

Producentem wykonawczym The Bear oraz jego pomysłodawcą jest Chris Storer. W tej roli towarzyszą mu Joanna Calo, Hiro Murai z Super Frog, Josh Senior i Matty Matheson. Serial jest produkowany przez FX Productions. Rolę producenta pełni przy nim również Tyson Bidner.

Źródło: Variety / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe