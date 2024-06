Bella Ramsey zagra brytyjską terrorystkę Białą Wdowę!

Gwiazda hitów The Last of Us oraz Gra o tron Bella Ramsey spróbuje swoich sił w filmie biograficznym. Tym razem zagra terrorystkę Sherafiyah Lewthwaite, znaną również jako Biała Wdowa.

Projekt, w którym Bella Ramsey zagra główną rolę nosi tytuł Girl Next Door. Reżyserem oraz autorem scenariusza został Bruce Goodison (Black Cab), a za produkcję obrazu o jednej z najbardziej poszukiwanych osób podejrzanych o działalność terrorystyczną odpowiedzialna jest firma Celsius Entertainment. Zdjęcia mają ruszyć w październiku tego roku.

Co zobaczymy w Girl Next Door?

Film inspirowany jest prawdziwą historią 21-letniej matki dwójki dzieci z przedmieść, która uległa radykalizacji. Sherafiyah Lewthwaite, wdowa po londyńskim zamachowcu terrorystycznym z 7 lipca, jest oskarżona o spowodowanie śmierci ponad 400 osób. Ucieka przed wymiarem sprawiedliwości w Kenii, gdzie jest poszukiwana pod zarzutem posiadania materiałów wybuchowych.

Więcej o nowościach filmowych przeczytasz w Movies Room:

The Last of Us - zwiastun serialu

Źródło: Deadline / Ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe