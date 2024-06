Andrea Riseborough jako Isabella Blow w biografii o królowej kapeluszy!

Andrea Riseborough zagra główną rolę w filmie The Queen of Fashion, który opowie historię Isabelli Blow. W obsadzie debiutu Alexa Marxa znalazły się inne głośne nazwiska.

Brytyjski aktor, scenarzysta, reżyser, a także producent Alex Marx szykuje się na swój pełnometrażowy debiut reżyserski, który nosi tytuł The Queen of Fashion. W filmie biograficznym o redaktorce mody, stylistce i ikonoklastce Isabelli Blow główną rolę zagra nominowana do Oscara Andrea Riseborough. Aktorka ma pełnić również funkcję producentki obrazu.

Gwiazdorska obsada

Wygląda na to, że wśród topowych nazwisk nie tylko Andrea Riseborough będzie mogła się pokazać w The Queen of Fashion. Aktorce towarzyszyć będą: Emilia Clarke jako Daphne Guinness, Richard E. Grant jako ojciec Blow Evelyn Delves Broughton, Fionn O'Shea jako Philip Treacy oraz Hayley Atwell jako Alexandra Schulman. Ponadto trwają obecnie poszukiwania aktorów do kilku innych kluczowych ról, w tym męża Isabelli Detmara Blowa, jej matki Helen Delves Broughton, projektanta mody Alexandra McQueena, a także dziennikarza Michaela Robertsa.

Co pokaże The Queen of Fashion?

Film szczegółowo ma opisać wzloty i upadki życia Blow, dokonując obrony nieznanych i marginalizowanych postaci ze świata mody, takich jak Alexander McQueen, Philip Treacy i Sophie Dahl. To dzięki niej doprowadzono ich do sukcesu. W tym wszystkim nacisk położony będzie na zmagania kobiety z niezdiagnozowaną chorobą dwubiegunową.

Więcej o nowościach filmowych przeczytasz w Movies Room:

Kim była Isabella Blow?

Blow rozpoczęła karierę w branży mody w Guy Laroche w Teksasie, zanim została zatrudniona przez Vogue jako asystentka Anny Wintour i André Leona Talleya. W Nowym Jorku do jej kręgu zaliczali się Andy Warhol oraz Jean-Michel Basquiat. W 1986 wróciła do Londynu, gdzie pracowała dla Robertsa, ówczesnego dyrektora ds. mody w Tatlerze i magazynie The Sunday Times Style.

Phillip Treacy zaprojektował kapelusz, który Isabella założyła na swój ślub z Detmarem w 1989 roku. Dało to początek długiej współpracy z modystką. Odkryła ona Alexandra McQueena i kupiła całą jego kolekcję dyplomową za 5000 funtów, spłacaną w cotygodniowych ratach po 100. Następnie Blow została dyrektorką ds. mody w magazynie Tatler.

Pod koniec życia Blow jej zdrowie psychiczne uległo pogorszeniu i ostatecznie zdiagnozowano u niej chorobę afektywną dwubiegunową oraz raka jajnika. W ostatnich latach życia wielokrotnie próbowała popełnić samobójstwo, ostatecznie w 2007 dokonała tego czynu.

Źródło: Deadline / Ilustracja wprowadzenia: kadr z filmu Dla Leslie