Chris Pine zszokowany skasowaniem Wonder Woman 3. Aktor zabrał głos

Chris Pine udzielił niedawno wywiadu, w którym wyraził swoje oszołomienie związane z anulowaniem produkcji Wonder Woman 3. Jednak na tym nie koniec punktu widzenia aktora.

Chris Pine nie ukrywa, że jest zszokowany, iż seria Wonder Woman w reżyserii Patty Jenkins dobiegła końca. Aktor rozmawiał niedawno z Business Insider podczas promowania swojego pełnometrażowego debiutu reżyserskiego Poolman i powiedział, że nie może zrozumieć decyzji Warner Bros..

Jestem zdumiony, że zrezygnowali z franczyzy wartej miliardy dolarów i postanowili przenieść się gdzie indziej. Nie wiem, jakie było uzasadnienie; to ponad moją pensję, ale Wonder Woman to niesamowita postać; Patty to niezwykle uważna reżyserka.

Powrotowi mówimy nie

Choć Pine jest zszokowany zamknięciem marki, nie chciałby powrócić do niej. Warto przypomnieć, że wystąpił on w roli Steve’a Trevora w dwóch filmach w reżyserii Jenkins: Wonder Woman z 2017 oraz Wonder Woman 1984 z 2022 roku.

To by było absurdalne próbować mnie przywrócić.

Następnie aktor przyznał, że początkowo miał wątpliwości odnośnie przyjęcia roli Trevora.

Nie byłem zainteresowany graniem tego chłopaka i brzmiało to jak drugie skrzypce. Potem podczas rozmowy z Patty, opisała to tak: "Zapomnij o superbohaterach, to romans, to jest Casablanca, to jest film, który chcę nakręcić". Pomyślałem: „Och, to bardzo fajne, bo kiedy widziałeś film o superbohaterach, który ostatecznie był historią miłosną?”.

Więcej o DC przeczytasz w Movies Room:

Wonder Woman w ostatnich jak dotąd produkcjach DC

Ostatnią solową produkcją z Gal Gadot jako Dianą była Wonder Woman 1984. Ten kiepsko przyjęty film skupiał się między innymi na konflikcie tytułowej bohaterki z Maxem Lordem i Cheetah, na chwilę powrócił też Steve Trevor. Następnie zawitała w krótkim występie w opierającym się na komiksie Flashpoint The Flash. Jest to jeden z większych crossoverów DC. Rozpoczyna się w momencie przebudzenia Flasha w całkowicie innym świecie. Liga Sprawiedliwości nie istnieje, Batman i Cyborg bezlitośnie tępią bandytów, a Aquaman i Diana toczą katastrofalną dla Europy wojnę. W tym dziwnym świecie musi odnaleźć się Barry Allen, który nadal pamięta poprzednie życie. W obsadzie filmu DCU znajdują się m.in.: Ezra Miller jako Barry Allen, Ben Affleck jako Bruce Wayne, Ron Livingston jako Henry Allen, Maribel Verdú jako Nora Allen, Kiersey Clemons jako Iris West, Antje Traue jako Faora-UI, a także Michael Shannon jako Generał Zod.

Źródło: Business Insider / Ilustracja wprowadzenia: kadr z filmu Wonder Woman