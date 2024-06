Ciche miejsce: dzień pierwszy z nowym zwiastunem!

Jeżeli ktoś myślał, że sequel Cichego miejsca zamknie produkcje z tego uniwersum, ten zdecydowanie był w błędzie, bo czeka nas co najmniej jeszcze jedna odsłona.

Jedno jest pewne: to będzie zupełnie inna część. Twórcy ewidentnie stawiają na widowiskowość - w końcu wszystko rozgrywa się w dużym mieście. No i całkiem obiecująca jest obsada, w tym Lupita Nyong'o i znany ze Stranger Things Joseph Quinn.

Drugi zwiastun

Co zobaczymy w dniu pierwszym?

Okazuje się, że w prequelu poprzednich odsłon śledzimy losy nowych postaci, które będą próbowały przetrwać inwazję na jej wczesnym etapie w Nowym Jorku. W nowej obsadzie znaleźli się: Lupita Nyong'o (Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu), Alex Wolff (The Cat and the Moon), Joseph Quinn (Stranger Things), a także Denis O'Hare (Witaj w klubie). Wśród powracających gwiazd pojawi się za to znany z najnowszej odsłony Djimon Hounsou. Producentami filmu są Paramount Pictures, Platinum Dunes i Sunday Night Productions. Krasiński pozostaje związany z franczyzą jako producent wraz z Michaelem Bayem, Andrew Formem i Bradem Fullerem.

Wieści ze świata kina na Movies Room:

Źródło: Paramount Pictures