Nowa Ucieczka z Nowego Jorku pod znakiem zapytania? Na czym stoi projekt?

Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że twórcy Abigail oraz Krzyk VI pracują nad stworzeniem requelu filmu Ucieczka z Nowego Jorku. Okazuje się, że sprawa się nieco skomplikowała.

Dzięki swoim wielkim sukcesom przy filmach Zabawa w pochowanego oraz w dwóch ostatnich odsłonach serii Krzyk reżyserzy Tyler Gillett i Matt Bettinelli-Olpin otrzymali możliwość nakręcenia nowej Ucieczki z Nowego Jorku Johna Carpentera. Okazuje się, jednak, że nie pracują oni już nad projektem. Oboje powołują się na ograniczone ramy czasowe, kwestie dotyczące praw do kontynuowania tego projektu, a także własne harmonogramy.

W wywiadzie dla ComicBook Gillett otrzymał pytanie dotyczące przyszłości Ucieczki z Nowego Jorku. Twórca potwierdził, że nie pracuje już nad requelem.

Niestety nie. Myślę, że takie tytuły odbijają się od czasu do czasu i myślę, że kilka razy próbowano to ruszyć. Myślę, że ostatecznie jest to po prostu trudna kwestia związana z prawami. Jest na to określony czas, a ostatecznie nie byliśmy w stanie go wykorzystać. Ale kto wie? Wydaje mi się, że z perspektywy czasu to szalone, aby po Krzyku wejść we franczyzę Johna Carpentera. Wydaje mi się, że wciąż istnieje zainteresowanie projektem i mieliśmy kilka rozmów na ten temat, ale na chwilę obecną nie jesteśmy oficjalnie z nim związani w jakikolwiek sposób.