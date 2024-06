Glen Powell rozchwytywany! Może zagrać w filmie reżysera Gwiezdnych wojen

Nie da się ukryć, że Glenn Powell nie ma powodów do nudy. Aktor może zagrać w filmie, którego reżyserem jest jeden z twórców Gwiezdnych wojen.

W ciągu ostatnich kilku lat Glen Powell z pewnością zyskał na rozgłosie jako aktor. Wystąpił w tak różnorodnych projektach, jak: Top Gun: Maverick czy Tylko nie ty, a już niedługo będziemy mogli go oglądać w najnowszym filmie Richarda Linklatera pt. Hit Man. Wygląda jednak na to, że to nie koniec gorących współprac z aktorem.

Tajemniczy projekt

Po ostatnich sukcesach aktora nie ma nic dziwnego w tym, że liczni twórcy filmowi chcą rozpoczynać z nim współprace. Jednym z nich jest J.J. Abrams, który wyreżyserował dwie części sagi Gwiezdnych wojen (Przebudzenie Mocy oraz Skywalker. Odrodzenie). Mówi się, że Powell jest w trakcie wstępnych rozmów dotyczących udziału w nowej produkcji reżysera. Niestety, na chwilę obecną nie posiadamy żadnych informacji na jego temat poza tym, że Abrams nie tylko wyreżyseruje, ale jest również autorem scenariusza obrazu. Ponadto za produkcję odpowiedzialna jest wytwórnia Bad Robot.

Więcej o filmach przeczytasz w Movies Room:

Zwiastun filmu Hit Man

Źródło: Deadline / Ilustracja wprowadzenia: kadr z filmu Hit Man