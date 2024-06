Dlaczego Hugh Jackman wrócił do roli Wolverine'a? Mamy odpowiedź

Hugh Jackman powiedział, że Logan będzie ostatnim filmem, w którym zobaczymy go jaki Wolverine'a. Jednak powróci on do roli w trzeciej części Deadpoola. Jaki był powód powrotu?

Hugh Jackman podzielił się szczegółami na temat tego, co przyciągnęło go z powrotem do jego najsłynniejszej roli po pożegnaniu w Loganie. Jak dobrze wiemy, Wolverine zginął w ostatnim filmie i nikt nie chciał ruszać historii tej postaci. Dlaczego więc powrócił?

Dlaczego Hugh Jackman powrócił?

Otóż osobą, która zmotywowała Jackmana do powrotu jest Ryan Reynolds. Aktor w wywiadzie dla serwisu Fandango wyjawił cały sekret:

Byłem w trasie, po prostu sobie jechałem i dosłownie jak piorun spadła na mnie świadomość, że w głębi duszy chcę zrobić film z Ryanem, by Deadpool i Wolverine mogli się spotkać. I przysięgam, kiedy powiedziałem, że mam dość roli Wolverine'a, naprawdę myślałem, że to koniec. Ale z tyłu głowy, odkąd zobaczyłem pierwszego Deadpoola pomyślałem: «Te dwie postacie razem...» Wiedziałem o tym: wiedziałem, że fani tego chcą. Dosłownie nie mogłem się doczekać przyjazdu. Gdy tylko przyjechałem, zadzwoniłem do Ryana i powiedziałem: «Zróbmy to». Musiałem zadzwonić do mojego agenta po rozmowie i powiedzieć: «A tak na marginesie, właśnie zaangażowałem się w film». [Śmiech]

Deadpool & Wolverine - fabuła i obsada

Shawn Levy wyreżyserował film, w którym występują Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni, a także Matthew Macfadyen. Producentami są Kevin Feige, Ryan Reynolds, Shawn Levy i Lauren Shuler Donner, a producentami wykonawczymi Louis D'Esposito, Wendy Jacobson, Mary McLaglen, Josh McLaglen, Rhett Reese, Paul Wernick, George Dewey, Simon Kinberg i Jonathon Komack Martin.

Premiera filmu będzie mieć miejsce 26 lipca.

