Kevin Feige spotkał się z Taylor Swift?! Mieli omówić rolę w MCU

Pojawiły się nowe doniesienia odnośnie tego, że Kevin Feige spotkał się z Taylor Swift, by omówić jej rolę w Marvel Cinematic Universe. Daje to kolejną podbudowę pod jej występ jako Dazzler.

Plotki o Taylor Swift jako Dazzler zaczęły się, gdy podobizna piosenkarki pojawiła się w postaci easter egga w filmie X-Men: Apocalypse. Teraz jednak wszystko składa się do kupy i istnieje spora możliwość, że Blondyna wystąpi w filmie Deadpool & Wolverine. Spotkanie Kevina Feige podkręca spekulacje wśród fanów.

Taylor Swift rozmawiała z szefem Marvel Studios

Spekulacje naprawdę nabrały tempa, gdy megagwiazdę popu zauważono w 2023 roku podczas meczu Kansas City Chiefs kontra New York Jets z reżyserem Shawnem Levym oraz gwiazdami Ryanem Reynoldsem i Hugh Jackmanem. Pojawiło się sporo plotek, lecz o nich pisaliśmy już niejednokrotnie na naszej stronie. Według scoopera Daniela Richtmana (sprawdzone źródło) Blondyna odbyła spotkanie z Kevinem Feige i rozmawiali o roli w MCU.

Deadpool & Wolverine - fabuła i obsada

Shawn Levy wyreżyserował film, w którym występują Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni, a także Matthew Macfadyen. Producentami są Kevin Feige, Ryan Reynolds, Shawn Levy i Lauren Shuler Donner, a producentami wykonawczymi Louis D'Esposito, Wendy Jacobson, Mary McLaglen, Josh McLaglen, Rhett Reese, Paul Wernick, George Dewey, Simon Kinberg i Jonathon Komack Martin.

Premiera filmu będzie mieć miejsce 26 lipca.

Taylor Swift w Polsce

Taylor Swift w ramach swojej trasy koncertowej "The Eras Tour" zagra w Polsce trzy koncerty. Występy odbędą się na stadionie PGE Narodowy w Warszawie w dniach 1, 2 i 3 sierpnia 2024 roku. Specjalnym gościem na wszystkich trzech koncertach będzie zespół Paramore​.

Bilety na te koncerty były bardzo poszukiwane, a rejestracja umożliwiająca zakup zakończyła się w czerwcu 2023 roku​​. Ceny biletów zaczynały się od 199 PLN, a dostępne były również pakiety VIP oferujące ekskluzywne gadżety oraz wcześniejszy wstęp na koncert​​. PGE Narodowy, który może pomieścić 60 tysięcy osób, spodziewa się pełnych trybun fanów z całej Polski i nie tylko​​.

To będzie pierwszy koncert Taylor Swift w Warszawie, co czyni to wydarzenie wyjątkowym dla polskich fanów piosenkarki. Koncerty zapowiadają się jako spektakularne widowisko, celebrujące jej muzyczną karierę obejmującą różne gatunki i okresy twórczości​.

Źródło: comicbookmovie.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe (sesja zdjęciowa do płyty Midnights)