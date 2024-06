Edgar Wright prowadzi rozmowy w sprawie reżyserowania Barbarelli

Nowa Barbarella z Sydney Sweeney w roli głównej nabiera powoli kształtów. Teraz pojawiły się doniesienia związane z reżyserem.

Sydney Sweeney, znajdująca się na fali wznoszącej młoda gwiazda, ma poprowadzić ekipę do sukcesu, ale wygląda na to, że może ona zyskać nie lada eksperta.

Edgar Wright na horyzoncie

Twórca Wysypu żywych trupów, Scott Pilgrim kontra świat, czy Baby Driver ma obecnie negocjować swój angaż na reżysera. Z pewnością byłoby to silne wzmocnienie i przy okazji kolejne urozmaicenie i tak ciekawego zestawu ról tego twórcy. Do tego scenarzystami mogą zostać Jane Goldman oraz Honey Ross.

O czym jest Barbarella?

Barbarella, piękna międzygwiezdna agentka powołana przez Prezydenta Ziemi, ma za zadanie odszukać i przechwycić tajną broń z rąk naukowca Duranda Duranda. Bezlitosny wynalazca, posiadający śmiercionośną broń pozytronową, był w stanie terroryzować cały świat, tworząc swój przerażająco potężny laser. Barbarella musi znaleźć Duranda Duranda i go pokonać. Podczas podróży statek ulega awarii, a agentka zmuszona jest awaryjnie lądować na obcej planecie. Pada ofiarą krwiożerczych dzieci i ich lalek-robotów. Uratowana z kłopotów przez myśliwego Marka, trafia do plotkarskiego miasteczka rządzonego przez despotyczną Czarną Królową. Tam przyłącza się do sił rewolucyjnych. Po wielu przygodach Durand Durand dopada jednak Barbarellę i okazuje się być sadystycznym katem. Postanawia torturować kobietę w Maszynie Przyjemności, którą sam stworzył. Durand Durand planuje zabić dziewczynę niekończącymi się orgazmami, siedząc przy tym za konsolą kontrolującą. Maszyna jednak nie wytrzymuje i ulega przegrzaniu. Dzięki temu kobieta uwalnia się, a Durand Durand zostaje pokonany.

Źródło: Variety