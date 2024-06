Chris Hemsworth ma żal do wielkich reżyserów. Jaki jest powód?

Chris Hemsworth niejeden raz przyznał, że bolą go słowa Quentina Tarantina oraz Martina Scorsese. Teraz przyznał, że nie tylko ich. Wszak nie każdy film wychodzi.

Thor: Miłość i grom źle przyjął się wśród widzów i krytyków. Może nie źle, ale odczucia były mieszane. Zauważyli to reżyserzy, a także sam Chris Hemsworth. Troszeczkę zabolały go słowa niektórych reżyserów.

Każdy może zrobić zły film

W wywiadzie dla The Times, sam Bóg Piorunów wypowiadał się na temat krytycznych głosów ze strony czołowych reżyserów. Wszyscy znamy słowa Martina Scorsese oraz Francisa Forda Coppoli odnośnie Marvel Studios. Hemsworth mówił:

Denerwuje mnie to [krytyczne słowa o filmach MCU - przyp. red.], szczególnie w przypadku bohaterów. Ci goście mieli filmy, które też się nie sprawdziły – my wszyscy je mamy. Kiedy rozmawiali o tym, co jest nie tak z superbohaterami, pomyślałem: super, powiedz to miliardom osób, które te filmy oglądają. Czy wszyscy się mylili?

Cóż, trudno się nie zgodzić ze słowami Hemswortha, patrząc nawet na krytyczne słowa odnośnie nowego filmu Coppoli. Produkcja nie zapowiada się dobrze, rzeklibyśmy, że bardzo miernie.

Więcej ze świata filmów na Movies Room:

Jaka jest przyszłość Thora w MCU?

Chris Hemsworth w przeciwieństwie do Chrisa Evansa, Roberta Downeya jra czy Scarlett Johansson nie zrezygnował z występów w MCU i aktywnie uczestniczy w kolejnych fazach Kinowego Uniwersum Marvela. Australijczyk ostatnio podkładał głos pod Thora w kolejnych sezonach animacji What if…?, zaliczył cameo w serialu Loki, a do tego w planach Marvel Studios jest piąta część przygód Thora. Nie wiadomo jednak, kiedy rozpoczną się zdjęcia do filmu, ani kto zasiądzie na stanowisku reżyserskim. Na pewno nie będzie to dotychczasowy reżyser Taika Waititi. Nowozelandczyk jesienią zeszłego roku ogłosił oficjalnie, że nie będzie zaangażowany w projekt.

Źródło: thetimes.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe