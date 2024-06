Jon Watts nie zrobi nowego Spider-Mana? Ma kilka rad dla następców

Jon Watts prawdopodobnie nie zrobi czwartej części serii Spider-Man, lecz przyznał, że ma kilka rad dla swoich następców. Zaznaczył, że najlepiej by każdy reżyser się do niej zastosował, bo będzie musiał się z tym zmierzyć.

Cóż, Jon Watts prawdopodobnie nie zrobi czwartej części serii o Spider-Manie dla MCU, lecz przyznał iż ma kilka rad dla swoich następców. Warto zaznaczyć, że to jego trylogia zdobyła największe poważanie co do każdego wcześniejszego podejścia.

Praktyczna rada o Spider-Manie

W wywiadzie dla serwisu Collider, reżyser Jon Watts, przyznał że nie powstrzyma się od udzielenia prostej rady opartej na własnych doświadczeniach jeśli chodzi o filmy Spider-Mana.

Mam bardzo praktyczną radę dla reżyserów Spider-Mana, i myślę, że każdy reżyser Spider-Mana przechodzi przez to. Nie wygląda to dobrze, gdy ktoś po prostu zwisa na linie. Myślisz sobie, że wejdziesz tam i będziesz robił wszystko praktycznie. Weźmiesz kaskadera. Będziemy się wokół siebie kręcić. To nudne. Wygląda głupio. Wygląda jak małpa, która zwisa na winorośli. Nie marnuj swojego czasu.

Więcej informacji ze świata Marvela:

Możliwości co do Spider-Mana w MCU

Od ostatniej części Spider-Mana minęły 3 lata i do tej pory Marvel Studios i Sony Pictures nie ustalili daty premiery filmu, ani gdzie pajączek może wylądować na osi czasu MCU. Jak na razie nie został również wybrany reżyser ani scenarzysta sequelu Spider-Mana. Kevin Feige podczas jednego z wywiadów dał jasno do zrozumienia, że Peter Parker i Daredevil będą odgrywać kluczową rolę w przyszłości Kinowego Uniwersum Marvela. Jak wiadomo z Bez drogi do domu, Ci dwaj bohaterowie już się spotkali na ekranie, gdy Matt Murdock pomagał Peterowi, gdy jego sekretna tożsamość została ujawniona. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie pojawi się więcej informacji o Spider-Manie 4.

Źródło: collider.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe