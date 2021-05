Enola Holmes – powstanie sequel filmu Netflix!

Netflix właśnie potwierdził informację, że film Enola Holmes otrzyma sequel! Na ten moment tytuł produkcji brzmi Enola Holmes 2, a do ról głównych powrócą Millie Bobby Brown oraz Henry Cavill. Na stołku reżyserskim ponownie zasiądzie Harry Bradbeer, a scenariusz do filmu przygotuje Jack Thorne. Co do fabuły i reszty obsady, na ten moment nic więcej nie jest znane.

The sequel is afoot!

The adventure continues as Millie Bobby Brown & Henry Cavill return to the world of ENOLA HOLMES, reteaming with director Harry Bradbeer & writer Jack Thorne on a second film based on Nancy Springer’s book series about Sherlock Holmes’ brilliant sister. 🔎 pic.twitter.com/7tsr1fbej2

— NetflixFilm (@NetflixFilm) May 13, 2021