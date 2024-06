Furiosa lepsze niż Na drodze gniewu? Pojawiły się pierwsze recenzje!

Legendarna seria Mad Max powraca. Oprócz fragmentów wczesnych werdyktów z Cannes pojawiły się również pierwsze recenzje na Rotten Tomatoes. Czy Furiosa przebije Na drodze gniewu?

Mimo iż do premiery został tydzień, to pojawiają się już pierwsze recenzje filmu Furiosa: Saga Mad Max. Co więcej - są one naprawdę obiecujące i pokrywają się z pierwszymi reakcjami, co w przeciwieństwie do innych filmów, nie jest sprzeczne.

Furiosa vs Na drodze gniewu

Film z Tomem Hardym i Charlize Theron to jeden z monumentów kina. Produkcja podczas premiery zachwyciła zarówno widzów i krytyków stając się jednym z najlepszych filmów 2015 roku. Czy Furiosa dorówna poprzedniemu dziełu z serii Mad Max? Zdania są sprzeczne. Porównując procentową ocenę na Rotten Tomaotes to cały czas starsza produkcja jest lepsza (97% recenzentów), lecz tegoroczny obraz depcze jej po piętach (88% recenzentów). Co więcej - recenzenci są zgodni z tym, że nowa produkcja to kolejny wspaniały zwrot w zapierającym dech w piersiach wyścigu geniusza George'a Millera i podobno jest bardziej emocjonalna, aniżeli poprzedni film.

Informacje o filmie

Premiera filmu "Furiosa" zapowiada się na wielkie wydarzenie kinowe, które wzbudza ogromne zainteresowanie fanów kina akcji i postapokaliptycznych historii. George Miller powraca do swojego kultowego uniwersum Mad Max, oferując widzom nową, ekscytująco zapowiadającą się przygodę wypełnioną akcją, dynamiką i niezapomnianymi postaciami. Obecność utalentowanej Anyi Taylor-Joy oraz doświadczonego Chrisa Hemswortha gwarantuje emocjonujące i poruszające wystąpienia aktorskie, które sprawią, że widzowie nie będą mogli oderwać się od ekranu. Oczekiwania wobec filmu "Furiosa" są bardzo duże, zwłaszcza po sukcesie poprzednich produkcji z serii Mad Max. George Miller ma za sobą już kilka doskonałych filmów, które zdobyły uznanie krytyków i publiczności na całym świecie, dlatego fani mają pełne zaufanie do jego umiejętności i wizji. Czy oczekiwania zostaną spełnione? Przekonamy się wkrótce!

Źródło: rottentomatoes.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe