Głupi i głupszy faktycznie powrócą? Nowy materiał wzbudził kontrowersje

Jakiś czas temu Internet obiegł materiał promocyjny potencjalnej kontynuacji filmu Głupi i głupszy. Jednak czy aby na pewno kultowa komedia doczeka się swej nowej odsłony?

Materiał promujący, który trafił do sieci to nic innego jak zwiastun filmu, którego tytuł brzmi Dumb & Dumber Returns, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza Głupi i głupszy powracają. Zapowiada on powrót uwielbianych bohaterów granych przez Jima Carreya oraz Jeffa Danielsa. Ten pierwszy, Lloyd Christmas wysyła wiadomość do swego kompana, w której ujawnia, że umiera na chorobę płuc. To zmusza ich do rozpoczęcia kolejnej szalonej przygody, której celem mogłoby być odnalezienie lekarstwa dla Lloyda.

Sztuczna inteligencja znów wkracza do akcji

Niestety, okazuje się, że zwiastun ten to nic innego jak fake. Fani szybko zauważyli, iż materiał zawiera fragmenty różnych produkcji z udziałem Carreya oraz ujęcia z poprzednich odsłon Głupiego i głupszego. Na dodatek, by całości nadać „wiarygodności”, twórcy klipu sięgnęli po sztuczną inteligencję, która wykreowała konkretne kwestie na jego potrzeby.

Wspomniany film możecie obejrzeć poniżej i samemu ocenić, jak został wykonany.

Czy jednak doczekamy się kiedyś kontynuacji filmu Głupi i głupszy?

Na chwilę obecną trudno cokolwiek spekulować odnośnie powstawania kontynuacji Głupiego i głupszego. Z licznych wywiadów z gwiazdami filmu przeprowadzonych przez ostatnie lata możemy wywnioskować, że na chwilę obecną nie ma planów dotyczących kręcenia kontynuacji. Sam Jeff Daniels przyznał, że mimo przyjaźni z Carreyem, nie wie, jak on widzi pomysł na stworzenie kontynuacji, a bez niego takowa nie powstanie.

Źródło: The Direct / Ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe