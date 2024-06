Tak prezentuje się The Rock w nowym filmie A24!

Pojawił się pierwszy kadr z filmu The Smashing Machine od A24, na którym widzimy jak prezentuje się Dwayne The Rock Johnson. Wygląda niemal nie do poznania.

The Rock, w The Smashing Machine, będzie grać zawodnika MMA. Cóż aktor poniekąd ma doświadczenie w sztukach walki, gdyż przez wiele lat współpracował z WWE. Nowy kadr przedstawia go niemal nie do poznania.

The Rock powraca do ringu!

The Smashing Machine opowiada historię kultowego zawodnika MMA Marka Kerra, jego zmagań z uzależnieniem i problematycznym małżeństwem, a wszystko to przy jednoczesnym umieszczeniu MMA. Studio A24 udostępniło pierwszy kadr, na którym widzimy, że The Rock wygląda niemal zupełnie inaczej, aniżeli w rzeczywistości. Film stanowi dla aktorka ważne odejście od blockbusterowych, mało poważnych ról, i przedstawi go w świetle tych poważniejszych. Na planie towarzyszyć będzie mu jego koleżanka z filmu Wyprawa do Dżungli - Emily Blunt.

O czym będzie The Smashing Machine?

Dwayne “The Rock” Johnson zagra byłego mistrza MMA/UFC Marka Kerra, znanego jako tytułowy The Smashing Machine, w opartym na prawdziwych wydarzeniach filmie opowiadającym historię życia Kerra oraz jego drogi przez świat MMA, która niestety została pokrzyżowana przez uzależnienie od opioidów. Poza Johnsonem zobaczymy w filmie Emily Blunt.

Premiera filmu odbędzie się w 2025 roku.

