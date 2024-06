Horizon: An American Saga z drugim zwiastunem! Kevin Costner z hitem

Kevin Costner może po raz kolejny stworzyć wspaniałą epopeję. Tym razem chodzi o Horizon: An American Saga.

Jakiś czas temu otrzymaliśmy pierwszy trailer nadchodzącego filmu. Teraz czas na kolejny dłuższy materiał prezentujący nowe sceny znakomicie zapowiadającego się westernu z gwiazdorską obsadą.

Nowy zwiastun

Opis

Nagrodzony Oscarem za reżyserię Kevin Costner zrealizował rozległą na dwie części historię Horizon: An American Saga dla New Line Cinema. To wielowątkowa kronika podejmująca się problemu ekspansji w czasie wojny domowej oraz osadnictwa na Dzikim Zachodzie w Stanach Zjednoczonych. To niewątpliwie wielkie wydarzenie w historii kinematografii, w którym Costner nie tylko reżyseruje, ale również odgrywa główną rolę oraz jest współtwórcą scenariusza, który napisał wraz z Jonem Bairdem. Pierwsza część będzie miała premierę 28 czerwca, za to druga 16 sierpnia 2024 roku.

Kevin Costner występuje wśród imponującej obsady, w której znajdują się Sienna Miller, Sam Worthington, Jena Malone, Owen Crow Shoe, Tatanka Means, Ella Hunt, Tim Guinee, Danny Huston, Colin Cunningham, Scott Haze, Tom Payne, Abbey Lee, Michael Rooker, Will Patton, Georgia MacPhail, Douglas Smith, Luke Wilson, Isabelle Fuhrman, Jamie Campbell Bower, Alejandro Edda, Wasé Winyan Chief, Michael Anganaro, Angus Macfadyen, Jon Beavers, Alex Nibley, Kathleen Quinlan, Etienne Kellici, Amos Jason Charging Cloud, Bodhi Okuma Linton, Gregory Cruz, James Russo, Jeff Fahey, David O’Hara, Chris Conner, Leroy M. Silva, Bernardo Velasco, Tom Everett, Glynn Turman, Giovanni Ribisi i wielu innych.

