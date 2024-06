It Ends with Us z Blake Lively otrzymał zwiastun!

Po długich oczekiwaniach pierwsze filmowa adaptacja powieści Colleen Hoover otrzymała swój zwiastun! Zobaczcie, jak zapowiada się It Ends with Us!

Nie da się ukryć, że zbliżająca się premiera It Ends with Us to nie tylko ważna chwila dla kinomanów, ale przede wszystkim dla czytelników z całego świata. Jest to bowiem adaptacja powieści Colleen Hoover, której liczne pozycje stały się bestsellerami. Autorka po blisko ośmiu latach od wydania swojego największego hitu doczekała się jego adaptacji i to na wielkim ekranie oraz z gwiazdorską obsadą. W rolach głównych występują Blake Lively (Plotkara) oraz Justin Baldoni (Jane the Virgin). Oficjalna premiera filmu będzie miała miejsce 9 sierpnia.

Zwiastun filmu It Ends with Us

O czym opowiada It Ends with Us

Historia skupia się na Lily Bloom (Blake Lively), która po licznych trudnościach z przeszłości, przeprowadza się do Bostonu, gdzie otwiera własną kwiaciarnię. Kobieta zaczyna spotykać się z neurochirurgiem Ryle’em Kincaidem (Justin Baldoni), między którymi szybko rodzi się uczucie. Wydawałoby się, że jest idealnie, jednak kolejne zachowania mężczyzny sprawiają, że Lily zaczyna wątpić w to, co z nim stworzyła. Dodatkowo wszystko się komplikuje, gdy do ich życia wkracza jej dawna miłość Atlas Corrigan (Brandon Sklenar).

Źródło: Sony Pictures / Ilustracja wprowadzenia: kadr z filmu It Ends with Us