Fantastyczna czwórka z nową gwiazdą na pokładzie! Tym razem twarz Russian Doll

Okazuje się, że gwiazda Russian Doll dołącza do Fantastycznej Czwórki. Natasha Lyonne wcieli się w tajemniczą postać w rebootcie kultowej serii.

Marvel Studios po raz kolejny imponująco powiększyło obsadę Fantastycznej Czwórki - tym razem Natasha Lyonne, którą kojarzymy z takich seriali jak Russian Doll czy Poker Face. Na razie nie wiemy w kogo się wcieli, lecz informację podało pewne źródło, jakim jest Deadline.

Wielkie gwiazdy w Marvel Studios

To już kolejna wielka gwiazda, która dołącza do Fantastycznej Czwórki. Poza Lyonne w filmie pojawią się między innymi Paul Walter-Hauser i John Malkovich, których postaci również nie znamy. Co więcej, zabawnie się patrzy na wypowiedzi aktorki sprzed lat, która stwierdziła niegdyś, że nic nie znaczy dla Marvela. Cóż, chyba jednak coś znaczy, gdyż zaangażowali ją w nowy film.

fot. kadr z serialu Russian Doll

Co wiadomo o nowej Fantastycznej Czwórce?

Fantastyczna Czwórka to zapowiadana od 2019 roku adaptacja komiksu Marvela, który otworzy tzw. VI Fazę MCU. Produkcja ma ruszyć latem tego roku, a premierę superprodukcji science-fiction zaplanowano na 25 lipca 2025 roku. Na stanowisku reżysera zasiądzie Matt Shakman (WandaVision), który przejął film po rezygnacji Jona Wattsa w 2022 roku. Scenariusz przygotowało czterech autorów – Eric Pearson, Josh Friedman, Jeff Kaplan i Ian Springer.

Oficjalny opis fabuły reboota nie został ujawniony publicznie, lecz zgodnie ze słowami szefa Marvel Studios Fantastyczna Czwórka nie będzie tzw. origin story – historią o powstaniu zespołu i zdobyciu mocy – a postaci będą już w pełni ukonstytuowanymi superbohaterami. Według pogłosek przekazywanych przez scooperów, fabuła filmu Marvela ma rozgrywać się na dwóch liniach czasowych, a akcja będzie miała miejsce na alternatywnej wersji Ziemi, a nie uznawanej za główną oś MCU – Ziemi-616.

Źródło: comicbookmovie.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe