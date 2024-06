Jak rola w Imperium słońca wpłynęła na karierę Christiana Bale’a?

Christian Bale wyróżnił się jako jeden z najwybitniejszych aktorów swojego pokolenia. Jego zaangażowanie w role przeszło już do historii. Tracił lub przybierał na wadze, zapuszczał włosy lub całkiem się ich pozbywał. Rzadko jednak wspomina się jego pierwsze angaże, które mogą się wydawać zaskakującymi wyborami.

Możemy go kojarzyć jako Mrocznego Rycerza w trylogii Christophera Nolana, psychopaty w American Psycho czy wychudzonego i uzależnionego od narkotyków boksera w Fighterze.

Jak na jego karierę wpłynął film Imperium słońca?

Wejście do świata filmu jest wyzwaniem, szczególnie dla młodych aktorów, a debiut u Stevena Spielberga jest dopiero trudny. Imperium słońca z 1987 roku opowiada historię Jima Grahama, bogatego angielskiego chłopca. Podczas japońskiej inwazji na Chiny w II wojnie światowej zostaje oddzielony od rodziców i staje się jeńcem wojennym. Spotyka wielu różnych ludzi podczas próby powrotu do domu, nie zawsze przyjaźnie nastawionych. Film, będący pierwszym dziełem Spielberga o II wojnie światowej, wymagał dynamicznego młodego aktora. Christian Bale, obsadzony w roli Jima w wieku 13 lat, dał przełomowy występ, ukazując utratę niewinności dziecka w czasie wojny.

Choć film odniósł sukces, Bale po premierze zmagał się z presją sławy. W wywiadzie przyznał, że praca ze Spielbergiem była wspaniałym doświadczeniem, ale uznał, że zawód aktora nie jest odpowiedni dla dzieci. Ciężar prowadzenia fabuły wpłynął na jego zdrowie psychiczne, a presja związana z rolą sprawiła, że rozważał porzucenie branży filmowej. Mimo osobistej satysfakcji, Bale miał trudności z utrzymaniem anonimowości i zmagał się z konsekwencjami swojego wczesnego sukcesu.

Czemu Bale powrócił do aktorstwa?

Wiele wczesnych produkcji Bale’a nie odniosło takiego sukcesu jak debiut. Zagrał w dwóch produkcjach Disneya: musicalu Gazeciarze i Dzieciach swinga. Później znalazła się w obsadzie Małych kobietek i Portrecie damy. Filmy nie odbiły się szerokim echem, a młody aktor czuł się zdemotywowany. Pierwszą przełomową rolą okazał się być psychopata z American Psycho.

Pomimo wyzwań, przed którymi stanął podczas swojej kariery w branży, Bale udowodnił, że jest jednym z najbardziej utalentowanych aktorów swojego pokolenia. Często wybierał filmy o charakterze bardziej artystycznym niż mainstreamowe hity kinowe. Występ w roli Bruce’a Wayne’a w trylogii Christophera Nolana wyróżnił go jako jednego z najlepszych portretów Batmana w historii. Talent aktora został również doceniony przez Amerykańską Akademię Filmową. W 2011 roku zdobył Oscara dla najlepszego aktora drugoplanowego niezwykle poruszającą rolę w filmie Fighter. Następnie Bale otrzymał nominacje za swoją pracę w American Hustle i Vice.

Imperium słońca to niedoceniana perełka

Gdy Spielberg rozpoczął pracę nad Imperium słońca, był już uznanym twórcą. Film pokazał jednak talent reżysera do ukazywania dramatycznych portretów. Wcześniej kariera Spielberga była w dużej mierze kojarzona z hitami kinowymi, którą pomógł zapoczątkować filmami Szczęki, Poszukiwacze zaginionej Arki i E.T.. Podczas gdy Kolor purpury z 1985 roku ugruntował jego talent do dramatów historycznych, Imperium słońca było pierwszą produkcją, której akcja rozgrywa się podczas II wojny światowej.

Podobnie jak w przypadku wielu jego filmów, ten pokazał umiejętności Spielberga w pracy z młodymi aktorami. Między Henrym Thomasem w E.T. i Gabriela LaBelle'a w Fabelmanach, reżyserowi niezmiennie udaje się uzyskać dobre kreacje dziecięcych aktorów, którzy wykazują się niezwykłą dojrzałością. Oprócz tego, że Bale zapoczątkował karierę pełną świetnych ról, jego praca w Imperium słońca osiągnęła poziom niuansów, do którego zdolnych jest niewielu dziecięcych aktorów.

Źródło: collider.com / Ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe