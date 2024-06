Kevin Costner chce nakręcić komedię. Ma nawet swojego faworyta

Okazuje się, że Kevin Costner chciałby przed emeryturą nakręcić komedię. Ma do niej nawet już swojego faworyta, którym jest Will Ferrell.

Starsi widzowie Costnerna znają z Bodygaurda, młodsi z Yellowstone. Teraz Kevin Costner wziął się za robienie filmów, lecz jego Horizon nie przypadł do gustu krytykom. Aktor chciałby zrobić przed emeryturą komedię, w której wystąpiłby Will Ferrell.

Costner i komedia?

Promując swój nowy film Horizon: An American Saga na Festiwalu Filmowym w Cannes, Kevin Costner poświęcił chwilę serwisowi Collider, gdzie zdradził, że chciałby w swojej karierze nakręcić film komediowy. Dodatkowo wybrał już swojego głównego bohatera, a byłby nim Will Ferrell, który ma już doświadczenie w tym gatunku. Costner powiedział:

Słuchaj, moje dzieci naprawdę chcą, żebym z nim zagrała. Tego właśnie chcą. Jeśli kiedykolwiek miałbym zagrać z Willem, to byłoby wszystko. Wygląda na to, że pomysł współpracy z Ferrellem dobrze wpisuje się w to, co jego rodzina i fani chcieliby zobaczyć w jego przyszłości.

O nowym filmie Costnera

Horizon: An American Saga osadzony jest w burzliwym okresie amerykańskiej wojny secesyjnej. Opis filmu przedstawia go jako eksplorację uroku Dzikiego Zachodu i wysokich kosztów jego podboju, szczegółowo opisując intensywne trudności doświadczane w latach 1861-1865. Ambitny projekt Costnera obiecuje zabrać widzów w poruszającą podróż przez podzielony naród, ukazując wpływ wojny przez doświadczenia rodzin, przyjaciół i przeciwników, którzy zmagają się z fundamentalnym pytaniem, czym są Stany Zjednoczone Ameryki. Niedawno poinformowano, że Horizon będzie składać się z czterech części, a obecnie trwają prace nad rozdziałem trzecim. Rozdziały pierwszy i drugi mają trafić do kin w krótkim odstępie czasu jeszcze w tym roku.

