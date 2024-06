Twórca serii Mad Max nakręci Thor 5? Istnieje taka możliwość

Jak wiadomo, Thor ma otrzymać w przyszłości swoją kontynuację, niemniej film nie ma jeszcze swego reżysera. Jednym z potencjalnych wyborów może być twórca Mad Max George Miller.

Reżyser wszystkich części sagi Mad Max, George Miller, odniósł się do pomysłu współpracy z Chrisem Hemsworthem przy filmie Thor 5. Twórca filmowy udzielił niedawno wywiadu dla portalu ComicBook, w którym to podjął tenże wątek, zwracając uwagę na to, jak dobrze współpracowało mu się z aktorem.

Szanse zawsze są

Wygląda na to, że obaj panowie nawiązali ze sobą bardzo dobrą relację, ponieważ Miller zachwycał się talentem odtwórcy roli Thora. Choć na chwilę obecną nic nie jest pewne, wybór Millera jako reżysera piątej odsłony Thora byłby niezwykle ciekawy i z pewnością nie przeszedłby bez echa.

Pracowałbym z Chrisem nad czymkolwiek. Naprawdę bym to zrobił. To wspaniały aktor. Ma pełen zakres wszystkich umiejętności. To znaczy, trzeba być wysportowanym fizycznie. Ale też trzeba być wysportowanym emocjonalnie i intelektualnie, aby podjąć się tej ostatecznie naprawdę złożonej roli. Miałem więc dużo szczęścia z całą obsadą, a szczególnie w sposób, w jaki Anya i Chris do siebie pasowali, zwłaszcza pod koniec miesiąca.

Premiera filmu Furiosa zapowiada się na wielkie wydarzenie kinowe, które wzbudza ogromne zainteresowanie fanów kina akcji i postapokaliptycznych historii. George Miller powraca do swojego kultowego uniwersum Mad Max, oferując widzom nową, ekscytująco zapowiadającą się przygodę wypełnioną akcją, dynamiką i niezapomnianymi postaciami. Obecność utalentowanej Anyi Taylor-Joy oraz doświadczonego Chrisa Hemswortha gwarantuje emocjonujące i poruszające wystąpienia aktorskie, które sprawią, że widzowie nie będą mogli oderwać się od ekranu. Oczekiwania wobec filmu Furiosa są bardzo duże, zwłaszcza po sukcesie poprzednich produkcji z serii Mad Max. George Miller ma za sobą już kilka doskonałych filmów, które zdobyły uznanie krytyków i publiczności na całym świecie, dlatego fani mają pełne zaufanie do jego umiejętności i wizji. Czy oczekiwania zostaną spełnione? Przekonamy się wkrótce!

Źródło: ComicBook / Ilustracja wprowadzenia: kadr z filmu Furiosa: Saga Mad Max