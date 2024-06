Zdjęcie z planu Venom 3 ujawnia antagonistę? To kolejny symbiont

Ujawnione niedawno zdjęcie z planu filmu Venom 3 może sugerować pojawienie się nowego złoczyńcy. To postać, której do tej pory nie mieliśmy okazji oglądać na wielkim ekranie.

Choć zdjęcia do kolejnej części serii Venom pt. Venom: The Last Dance, oficjalnie dobiegły końca, niewiele wiemy na temat samego filmu. Niemniej jednak nowe zdjęcie z planu produkcji daje znak, kto może być głównym antagonistą.

Kolejny pojedynek symbiotów?

Nie da się ukryć, że poniższe zdjęcie nie daje żadnego spojrzenia na obsadę filmu czy też plan, na którym ten był nagrywany. Można jednak zauważyć, iż logo filmu daje nam wskazówkę dotyczącą tego, kto tym razem zmierzy się z Venomem. Zawiera ono słowo „Venom” z literą „3” zamiast „e”, która na dodatek jest w kolorze zielonym. To specyficzny odcień zieleni, który przywodzi na myśl bardzo znanego miłośnikom komiksów złoczyńcę, jakim jest Lasher. Postać ta zadebiutowała w komiksie Venom: Lethal Protector #4 z 1993 roku. Jest to jeden z potomków Venoma i został stworzony przez Fundację Life podczas próby wykreowania własnego symbionta.

Krótka historia Venoma od Sony

Tom Hardy zagrał po raz pierwszy Venoma u Rubena Fleishera w 2018 roku, części otwierającej trylogię, która okazała się kasowym hitem. Pierwsza część zarobiła na całym świecie 850 mln dolarów. Po tym w 2021 roku, stery przejął w reżyser Andy Serkis w Venom 2: Carnage, zarabiając 500 mln dolarów. Trzecia część, zatytułowana The Last Dance, ma być ostatnią odsłoną cyklu przygód nowojorskiego reportera Eddiego Brocka i jego kosmicznego symbionta.

