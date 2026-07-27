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Końcówka lipca z Kinem Letnim Alesto

Szymon Góraj, 27 lipca 2026

Kino Letnie Alesto zaprasza na dwa filmowe wieczory pod gołym niebem. W programie znalazły się historia sportowej ambicji oraz niezwykłe spotkanie ze sztuką impresjonistów.

27 lipca zapraszamy do Parku Popowickiego we Wrocławiu. Na ekranie pojawi się „Wielki Marty” z Timothée Chalametem w roli ekscentrycznego tenisisty stołowego, który bezwzględnie dąży do sukcesu. Luźno inspirowana historią Marty’ego Reismana opowieść pokazuje świat wielkich ambicji, ryzykownych decyzji i człowieka gotowego zrobić niemal wszystko, by znaleźć się na szczycie.

Dzień później przenosimy się do Łazienek Królewskich w Warszawie. „Impresjoniści” zabiorą was w podróż do świata artystów, którzy odrzucili obowiązujące zasady i na zawsze zmienili sposób patrzenia na malarstwo. To propozycja nie tylko dla miłośników sztuki, ale także dla wszystkich, którzy chcą zobaczyć, jak rodził się jeden z najważniejszych kierunków w jej historii.

 

Podczas seansów nie zabraknie też czegoś do chrupania. Partner główny cyklu – Alesto przygotuje dla widzów przekąski, a Partner cyklu – Freeway – zadba o zimną colę i ochłodę w letni wieczór.

Lipiec kończymy, ale Kino Letnie Alesto nie zwalnia tempa. Kolejne miasta, filmy i plenerowe spotkania czekają już w sierpniu. Obserwujcie trasę na Facebooku i Instagramie i rezerwujcie czas na kino pod gwiazdami!

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Szymon Góraj Zastępca redaktora naczelnego

Miłośnik literatury (w szczególności klasycznej i szeroko pojętej fantastyki), kina, komiksów i paru innych rzeczy. Jeżeli chodzi o filmy i seriale, nie preferuje konkretnego gatunku. Zazwyczaj ceni pozycje, które dobrze wpisują się w daną konwencję.

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