Movies Room w nowej odsłonie! Baza filmów, ocenianie i Liga Znawców Kina

Portal Movies Room przeszedł metamorfozę i nie jest to tylko odświeżony design serwisu, ale również szereg nowych funkcji dla miłośników kina. Użytkownicy otrzymali dostęp do rozbudowanej bazy filmów, możliwości oceniania produkcji oraz udostępniania swoich opinii na Instagramie!

Nowa wersja serwisu została zaprojektowana z myślą o kinomanach, którzy chcą od serwisu internetowego czegoś więcej niż artykułów. Od teraz umożliwiamy Wam dostęp do bazy filmów, dzieleniu się opiniami oraz aktywnym uczestnictwie w społeczności. Zmiany obejmują zarówno wygląd strony, jak i funkcje, które mają sprawić, że portal stanie się jeszcze bardziej kompletnym miejscem dla fanów kina. Zobaczcie jak teraz prezentują się profile użytkowników:

Nowa baza filmów z informacjami o produkcjach

Największą zmianą jest wprowadzenie rozbudowanej bazy filmów. Użytkownicy mogą teraz przeglądać informacje o tytułach, sprawdzać obsadę, daty premier, budżety, wyniki box office i wiele więcej.

Nowa funkcja pozwala również sprawdzić, gdzie aktualnie dostępny jest dany film w serwisach streamingowych. Dodatkowo przy każdej produkcji można znaleźć podobne tytuły, które mogą zainteresować widzów.

Ocenianie filmów

Jedną z ważniejszych nowości jest możliwość oceniania filmów bezpośrednio na stronie Movies Room. Każda wystawiona ocena pozwala zdobywać punkty, które zliczają się w Lidze Znawców Kina. Aby korzystać z tej funkcji, wystarczy założyć konto w serwisie – między innymi za pomocą logowania przez Google lub Facebooka. Użytkownicy mogą również dzielić się swoimi ocenami w mediach społecznościowych, w tym na Instagramie. Wszystko odbywa się bez konieczności pobierania dodatkowej aplikacji.

Liga Znawców Kina

Powraca także jedna z najbardziej rozpoznawalnych funkcji Movies Room – Liga Znawców Kina. Nowa wersja ligi została zintegrowana z bazą filmów i systemem punktowym. Oznacza to, że aktywność użytkowników będzie teraz łączona – zarówno ocenianie produkcji, jak i udział w quizach pozwoli zdobywać punkty. Fani kina ponownie będą mogli sprawdzać swoją wiedzę, rywalizować z innymi użytkownikami oraz walczyć o nagrody.

Sprawdźcie nasze najnowsze quizy i oceniajcie filmy już teraz. Więcej informacji o Lidze Znawców Kina i nagrodach znajdziecie tutaj:

Nowy etap dla społeczności Movies Room

Nowa odsłona Movies Room to efekt kilku lat pracy właściciela portalu, Tomasza Rewersa, oraz naszej programistki, Angeliki Boruckiej. To projekt, który od dawna dojrzewał w naszych planach i wreszcie stał się rzeczywistością.

Od momentu założenia Movies Room marzyłem o stworzeniu miejsca, które będzie czymś więcej niż tylko portalem filmowym. Chciałem zbudować społeczność pasjonatów kina – przestrzeń, w której użytkownicy będą mogli sprawdzać swoją filmową wiedzę, oceniać obejrzane produkcje oraz w jednym miejscu porównywać swoje oceny z opiniami widzów z całego świata, między innymi dzięki integracji z ocenami IMDb. Zależało mi również na tym, aby każdy mógł w prosty sposób dzielić się swoimi filmowymi ocenami w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie. Sam regularnie korzystam z tej funkcji i daje mi ona naprawdę sporo frajdy. Wprowadzenie nowych funkcji to dla nas prawdziwy kamień milowy. Ogromnie cieszę się, że dzięki pracy Angeliki udało się przekuć moją wizję w rzeczywistość i oddać w Wasze ręce serwis, z którego możecie już korzystać. A to dopiero początek, bo mamy jeszcze wiele planów na dalszy rozwój Movies Room! – mówi Tomasz Rewers.

Na koniec chcielibyśmy życzyć Wam wielu świetnych filmowych odkryć i mnóstwa satysfakcji z korzystania z nowej odsłony Movies Room. Mamy nadzieję, że stworzone przez nas funkcje sprawią, iż serwis stanie się miejscem, do którego będziecie wracać każdego dnia, by dzielić się swoją pasją do kina z innymi.

Nie mówimy ostatniego słowa!

To jednak nie koniec dobrych wiadomości. Z ogromną radością informujemy, że nasz profil na Instagramie @moviesroom.pl, prowadzony przez Tomasza Rewersa oraz redakcję Movies Room, przekroczył właśnie 100 000 obserwujących. To dla nas niezwykle ważny moment i dowód na to, że wspólnie budujemy jedno z najbardziej rozpoznawalnych mediów filmowych w Polsce. Dziękujemy za Wasze zaufanie, wsparcie i obecność – to właśnie dzięki Wam możemy nieustannie rozwijać Movies Room i realizować kolejne ambitne projekty.