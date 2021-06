Mała syrenka – Halle Bailey jako nieczerwonowłosa Ariel na pierwszych zdjęciach z planu!

Obecnie trwają zdjęcia do filmu Disneya Mała syrenka, który będzie aktorską wersją słynnej animacji. W sieci pojawiły się pierwsze nieoficjalne zdjęcia z planu, na których zobaczyć możemy odtwórców głównych ról: Halle Bailey oraz Jonah Hauer-Kinga.

Zdjęcia do Małej syrenki trwają już od kilku miesięcy, ale dopiero teraz najwyraźniej ruszyły zdjęcia plenerowe, dzięki którym pojawiają się potencjalne przecieki. Taka sytuacja nastąpiła właśnie we Włoszech, gdzie aktualnie nagrywany jest aktorski remake animacji Disneya. Na opublikowanych w sieci zdjęciach uchwycono jak Halle Bailey oraz Jonah Hauer-King odgrywali scenę uratowania księcia Eryka przez syrenkę Ariel. Fotografie zrobione są z dystansu i lekko niewyraźne, ale wystarczające, by zobaczyć zmiany jakie zaszły względem oryginału. Syreni kostium aktorki nie będzie składał się z muszelkowego biustonosza, lecz będzie czymś na kształt współczesnego stroju pływackiego. Podobnie Eryk ubrany jest w t-shirt i krótkie spodenki, co wskazuje, że akcja może rozgrywać się w XXI wieku. Inny jest też kolor ogona i płetwy, ale ten element będzie jeszcze obrabiany za pomocą CGI. Z fotosów dowiadujemy się też, iż aktorka nie zmieniła koloru włosów na czerwony, a więc taki jaki posiadała bohaterka animacji z 1989 roku, natomiast i tak wydają się rozjaśnione względem naturalnego koloru Amerykanki.

Mała syrenka: Halle Bailey jako Ariel [zdjęcia z planu]

PRIMO SGUARDO AD HALLE BAILEY CHE FILMA PER IL LIVE ACTION DELLA SIRENETTA pic.twitter.com/rrLFqWyaEg — mermaidliveaction (@mermaidliveact1) June 10, 2021

FIRST LOOK OF HALLE BAILEY AS ARIEL pic.twitter.com/GlrFmJfwlg — mermaidliveaction (@mermaidliveact1) June 10, 2021

Mała Syrenka z 1989 roku to klasyczna disneyowska animacja inspirowana baśnią Hansa Christiana Andersena. Film opowiada o syrence Ariel, która znudzona morską krainą marzy, aby stać się człowiekiem. Pewnego razu ratuje księcia Eryka. Zdesperowana, by ponownie go spotkać, decyduje się zawrzeć układ z morską wiedźmą Urszulą, aby osiągnąć swój cel.

Na stanowisku reżysera anonsowany jest Rob Marshall (Mary Poppins powraca). Scenariusz przygotował David Magee. W Małej syrence usłyszymy kultowe piosenki z oryginału oraz nowe melodie, które skomponują Alan Menken (autor oryginalnej muzyki) i Lin-Manuel Miranda.

W głównej roli zobaczymy piosenkarkę i aktorkę Halle Bailey. Obsadzono również postaci Florka (Jacob Tremblay) oraz Blagiera (Awkwafina). W postać Urszuli wcielić się ma Melissa McCarthy. Ponadto w obsadzie zobaczymy Javiera Bardema.

Data kinowej premiery nie została jeszcze ujawniona.

Źródło: twitter/mermaidliveact1 / ilustracja wprowadzenia: kolaż: twitter/hallebailey;kadr z filmu Mała syrenka(1989)