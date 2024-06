To się dzieje! Nicolas Cage powróci jako Spider-Man: Noir! Serial zrobi Prime Video

Marvel robiony przez Prime Video? To się dzieje! Nicolas Cage oficjalnie powróci jako Spider-Man: Noir w nowym, aktorskim serialu. Ten Pajączek jest detektywem, który lubi pełzać po ścianach. Szykuje się dobry kryminał!

Kto by pomyślał, że jest to prawdziwa informacja. Od dłuższego czasu chodziły słuchy, że Spider-Man: Noir otrzyma własny serial, a Nicolas Cage miałby zagrać tę postać, po tym jak użyczył jej głosu w wybitnym Spider-Man: Uniwersum.

Prime Video i Marvel razem!

Według Variety serial zadebiutuje w USA na kanale MGM+, a następnie będzie dostępny na całym świecie w serwisie streamingowym Prime Video. Vernon Sanders, szef telewizyjny Amazon MGM Studios mówi o produkcji:

Poszerzanie uniwersum Marvela o „Noir” to wyjątkowa okazja i jesteśmy zaszczyceni możliwością udostępnienia tej serii klientom Prime Video. Niezwykle utalentowany Nicolas Cage to idealny wybór dla naszego nowego superbohatera i znakomitego zespołu produkcyjnego, w skład którego wchodzą Phil Lord, Christopher Miller, Amy Pascal, a także niesamowity zespół Sony, który stara się rozwijać tę serię w najbardziej autentyczny sposób.

Więcej informacji ze świata Marvela:

Kim jest Spider-Man: Noir?

Spider-Man: Noir to jedna z alternatywnych wersji postaci Spider-Mana, przedstawiona w komiksach wydawanych przez Marvel Comics. W przeciwieństwie do tradycyjnej wersji Spider-Mana, która rozgrywa się w nowoczesnym świecie, Spider-Man: Noir przenosi akcję do mrocznego, noir'owego uniwersum osadzonego w latach 30. XX wieku.

Głównym bohaterem jest Peter Parker, który w tej wersji jest detektywem z Nowego Jorku. Po śmierci swojego wuja Bena i zainspirowaniu się przez niego do walki ze złem, Peter zostaje Spider-Manem, walczącym z przestępczością w swoim mieście. Jego przygoda w świecie noir pełnym korupcji, mafii i tajemniczych intryg dostarcza czytelnikom unikalnego spojrzenia na klasyczną postać komiksową.

Spider-Man: Noir cieszy się popularnością wśród fanów komiksów ze względu na oryginalny pomysł przeniesienia postaci do odmiennego, mrocznego środowiska, oraz za sprawą swojego charakterystycznego stylu artystycznego i narracji. Seria komiksowa oraz jej bohater zdobyły szerokie uznanie i zostały nawet przeniesione do innych mediów, takich jak gry wideo czy animacje.

Źródło: comicbookmovie.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe - kolaż