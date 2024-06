Megalopolis będzie mieć problemy z dystrybucją? Francis Ford Coppola winny

Legendarny reżyser Franics Ford Coppola ostatnimi czasy wywołał kontrowersje, a wszystko przez artykuł z The Guardian. Chodzi o jego skandaliczne zachowanie na planie Megalopolis.

Dziś na festiwalu w Cannes oficjalnie zaprezentowany będzie nowy film Metropolis, którego reżyserem jest Francis Ford Coppola. Cóż, możliwe że jedynymi osobami, które ten film zobaczą są właśnie uczestnicy festiwalu. Pojawiły się spore kontrowersje wokół legendarnego reżysera.

Francis Ford Coppola będzie miał problem?

Po premierze zwiastuna wyczekiwanego filmu pojawiły się kontrowersje wokół reżysera. The Guardian opublikował artykuł szczegółowo opisujący niektóre (rzekome) zachowania reżysera Czasu Apokalipsy. Co się działo na planie? Między innymi Coppola godzinami siedział w swojej przyczepie i palił zioło, podczas gdy obsada i ekipa czekali na film. Został również oskarżony o branie na kolana skąpo ubranych lub nagich statystek i próbę ich całowania, aby „wprawić je w odpowiedni nastrój”. Dodatkowo jeden z członków załogi powiedział, że to było jak „obserwowanie katastrofy pociągu dzień po dniu, tydzień po tygodniu i świadomość, że wszyscy dołożyli wszelkich starań, aby uniknąć tej katastrofy”. Co więcej, Coppola mówił, że porzuca tradycyjny green screen, bo nie chce robić filmu Marvela, a ostatecznie go zrobił.

Odpowiedź koproducenta

Darren Demetr, który współtworzył film odpowiedział jednak na zarzuty:

Znam Francisa i jego rodzinę, pracowałem z nim od ponad 35 lat. Jako jeden z pierwszych jego asystentów i producent wykonawczy jego nowego filmu pomagałem nadzorować produkcję i doradzać mu, a także kierowałem drugą ekipą. Francis z sukcesem wyprodukował i wyreżyserował ogromny niezależny film, podejmując wszystkie trudne decyzje, aby zapewnić jego realizację na czas i w ramach budżetu, pozostając jednocześnie wiernym swojej twórczej wizji. Przez dwa dni kręciliśmy uroczystą scenę klubową w stylu Studio 54, podczas której Francis spacerował po planie, aby ustanowić ducha tej sceny, ściskając i całując w policzek obsadę i graczy drugoplanowych. W ten sposób pomógł zainspirować i utrwalić klubową atmosferę, co było tak ważne dla filmu. Nigdy nie słyszałem o żadnych skargach dotyczących molestowania lub złego zachowania w trakcie realizacji projektu.

O filmie

Megalopolis to epicka opowieść rzymska osadzona w wyobrażonej Nowoczesnej Ameryce. Miasto Nowego Rzymu musi się zmienić, co powoduje konflikt między Cezarem Catiliną (Adam Driver), geniuszem artystycznym, który pragnie skoczyć w idealistyczną, utopijną przyszłość, a jego przeciwnikiem, burmistrzem Franklynem Cicerem (Giancarlo Esposito), który pozostaje wierny regresywnemu status quo, utrzymującemu chciwość, specjalne interesy i partyjną wojnę. Rozdarta między nimi jest towarzyszka towarzyska Julia Cicero (Nathalie Emmanuel), córka burmistrza, której miłość do Cezara podzieliła jej lojalność, zmuszając ją do odkrycia, w co naprawdę wierzy, że ludzkość zasługuje.

Polska premiera filmu nie jest znana.

Źródło: comicbookmovie.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe