Mogliśmy dostać inne zakończenie Abigail? Melissa Barrera odpowiada

Abigail to najnowszy film reżyserów Krzyku. Jego gwiazda, Melissa Barrera, podzieliła się alternatywnym zakończeniem opowieści o wampirzycy.

Wyreżyserowany przez Matta Bettinelli-Olpina i Tylera Gilletta film opowiada historię grupy przestępców, którzy porywają dwunastoletnią baletnicę. Planują zażądać od jej ojca pięćdziesiąt milionów dolarów okupu, który później między sobą rozdzielą. Szybko okazuje się jednak, że dziewczynka nie jest zwyczajnym dzieckiem, a krwiożerczym wampirem.

W końcówce Abigail postać grana przez Barrerę, Joey, cudem pozostaje przy życiu. Ojciec tytułowej wampirzycy pozwala jej odejść, nie atakując jej. Następnie bohaterka otrzymuje wiadomość głosową od syna, z którym miała bardzo ograniczony kontakt. Sugeruje to, że Joey ostatecznie naprawi ich relacje, gdy wyjdzie na prostą.

Melissa Barrera w rozmowie ze Screen Rant ujawniła nieco inne zakończenie filmu, wyjaśniając, dlaczego z niego zrezygnowano.

Nagraliśmy rozmowę z moim synem w furgonetce, więc istniała możliwość, że faktycznie odbierze, a Joey powie: «Wracam do domu». Ale myślę, że chłopaki zdecydowali, że tego nie potrzebujemy, ponieważ wcześniej odbyliśmy już tę wielką, emocjonalną rozmowę. Ze względu na charakter zakończenia, w którym pojawia się Abigail i jej tata, wyglądałoby to jak podwójne uderzenie.

Co dalej z Abigail ?

Niestety, pomimo pozytywnych recenzji zarówno od fanów, jak i krytyków, Abigail zarobiła zaledwie 37,5 miliona dolarów przy 28-milionowym budżecie. To sprawia, że ​​kontynuacja jest mało prawdopodobna.

Barrera zapytana o opinię w tej sprawie, powiedziała:

Pomysł na kontynuację był dla mnie zawsze ekscytujący, ponieważ chcę być wampirem. To wszystko, czego chcę w życiu, to wszystko, czego potrzebuję. Ale nie wiem, czy tego potrzebują widzowie i studio. W przypadku Alishy kontynuacja będzie naprawdę trudna, ponieważ technicznie rzecz biorąc, ona nie może się starzeć, a jest w takim wieku, że będzie szybko dorastać. To nie tak, że nie da się tego zrobić za pomocą CGI, ale kto wie? Zdecydowanie byłabym otwarta na powrót. Będę pracować z Mattem i Tylerem kiedykolwiek, gdziekolwiek i przy jakimkolwiek projekcie. Więc jeśli powiedzą: «Zróbmy kolejny», powiem: «Kiedy wracamy na plan».