Nowa zapowiedź filmu Wicked: Part One. Gwiazdy nie kryją wzruszenia

Wicked: Part One czyli projekt-marzenie Jona M. Chu będzie miał premierę już w listopadzie 2024 r. Nowe materiały zdradzają osobiste przywiązanie poszczególnych gwiazd filmu do kultowej historii od lat wystawianej na Broadwayu.

Entuzjazm reżysera dla Wicked wylewa się z nowej zapowiedzi filmu, dowodząc, że jest on idealnym człowiekiem do poprowadzenia tego ogromnego projektu. Członkowie obsady, tak jak Cynthia Erivo i Ariana Grande, dzielą się swoimi osobistymi związkami z uwielbianym broadwayowskim przedstawieniem.

Wicked: Part One oferuje świeże spojrzenie na klasyczną historię Czarnoksiężnika z Krainy Oz, zagłębiając się w historie kultowych postaci. Słuchając o tym jak Jon M. Chu opowiada o swojej miłości do tej historii w nowym sneak peeku pierwszej części adaptacji musicalu, wystarczy by serce każdego miłośnika teatru urosło

Na zapowiedzi dołączają do niego inni członkowie obsady i ekipy, odpowiedzialni za przedstawienie tej niezwykłej historii zupełnie nowej publiczności, a materiał wideo zza kulis idealnie sprawdzi się dla osób, które już teraz odliczają dni do kolejnego zwiastuna lub mają datę premiery filmu - 27 listopada 2024 - zaznaczoną w kalendarzu.

Gwiazdy o Wicked Part: One

Wicked znajduje się w rozległym katalogu broadwayowskich produkcji takich jak Rent, Dear Evan Hansen czy Spring Awakening, z którymi publiczności łatwo jest się utożsamić. Dokładnie te uczucia, wydobywa z siebie odwórczyni jednej z głównych ról Cynthia Erivo podczas zapowiedzi, opowiadając, że po raz pierwszy poczuła się "naprawdę żywa", gdy zobaczyła przedstawienie w swoich latach dwudziestych.

Dzieląc się doświadczeniem, o jakim większość z nas tylko marzy, gwiazda projektu Ariana Grande ujawnia, że miała szczęście zobaczyć oryginalną broadwayowską obsadę (Idina Menzel, Kristin Chenoweth i Norbert Leo Butz), gdy miała zaledwie 10 lat. Podobnie jak Chu i Erivo, Grande dzieli się swoją osobistą relacją z tym przedstawieniem oraz tym jak wyglądał proces przesłuchań, w którym walczyła o rolę życia. Ciężko nie uśmiechnąć się w trakcie oglądania zapowiedzi, który zawiera również nowe fragmenty filmu, gdy reżyser i jego dwie gwiazdy płaczą ze wzruszenia, celebrując Wicked.

Szczegóły dotyczące projektu

Wicked odnosi się do klasycznej powieści fantasy L. Franka Bauma Czarnoksiężnik z Krainy Oz oraz hollywoodzkiego klasyka pod tym samym tytułem. Sam film, którego pierwszą część zobaczymy już w listopadzie to adaptacja książki Gregory'ego Maguire'a Wicked. Życie i czasy Złej Czarownicy z Zachodu. Opowiada ona historię pochodzenia tytułowej wiedźmy, która stała się głównym antagonistą w Czarnoksiężniku z Krainy Oz. Nie tylko zdradza nam jej przeszłość, ale także Glindy i wielu innych postaci takich jak Blaszany Drwal czy Strach na Wróble.

W Wicked: Part One w głównych rolach wystąpią Ariana Grande i Cynthia Erivo. W pozostałych rolach zobaczymy między innymi Michelle Yeoh, Jeffa Goldbluma, Jonathana Baileya, Ethana Slatera, Marissę Bode czy Petera Dinklage'a. Scenariusz filmu napisała Winnie Holzman. Obraz wyreżyseruje Jon M. Chu. Premiera już 27 listopada 2024 r.

