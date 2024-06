Paolo Sorrentino o Parthenope: pierwszej kobiecej epopei i pracy z Garrym Oldmanem

Paolo Sorrentino powraca do Cannes po raz siódmy z premierą Parthenope. Ta epopeja obejmująca kilka dekad jest pierwszym filmem reżysera skoncentrowanym na kobietach.

Film o utraconej młodości, list miłosny do Neapolu i koncentracja na kobietach, którego początki sięgają Ręki Boga. Co wiemy o Parthenope?

Myśląc o współczesnej postaci, naturalnie przyszło mi do głowy, że będzie to bohaterka, a nie bohater.

Parthenope narodziła się w głowie Sorrentino z długo dojrzewających myśli i emocjonalnych zmian. Za sprawą najnowszej produkcji zdecydował się opowiedzieć o swojej wymarzonej młodości, a w jej centrum umieścić postać kobiecą. W rozmowie z Variety zdradził, że opowieści o kobietach są znacznie bardziej heroiczne w porównaniu do epickich opowieści o mężczyznach.

To wielka podróż ku wolności, którą kobiety rozpoczęły dzisiaj, ale która pochodzi z odległych czasów. To epicka podróż. To podróż pełna przeszkód i uprzedzeń. To bardzo odważna podróż, którą odbywają kobiety, ponieważ nie chodzi tylko o potwierdzenie prawa do wolności. Chodzi o zidentyfikowanie konsekwencji obstawania przy swojej wolności za wszelką cenę, a tymi konsekwencjami bardzo często może być samotność.

Reżyser dodał, że opowiada historię kobiety nie dlatego, że wie, jak to zrobić, ale z dokładnie odwrotnego powodu. Do roli tytułowej Parthenope wybrał debiutującą aktorkę włoskiego pochodzenia - Celeste Dallę Portę. Co sprawiło, że to właśnie ona otrzymała tę rolę?

Decydującym powodem jest to, że Celeste, bardziej niż inne aktorki, miała znaczną wiarygodność w graniu zarówno 18-letniej, jak i 35-letniej kobiety, co było wymaganym przedziałem wiekowym. Podczas gdy z powodów, których nie mogę pojąć (…) inni byli dla mnie całkowicie niewiarygodni, gdy się starzeli.

W produkcji pojawia się również postać Johna Cheevera, w którego wciela się Gary Oldman. W celu powołania go do życia Sorrentino korzystał z jego pamiętników, chociaż jego kwestie w scenariuszu są głównie słowami reżysera. A jak wyglądały przygotowania Oldmana?

Właściwie to on powiedział mi, jak chciałby zagrać Cheevera. Powiedział: „Na YouTube jest bardzo dobry wywiad z Johnem Cheeverem. Widziałem go, zrozumiałem i wiem, jak go zagrać”. I to był koniec przygotowań do tej postaci. Oldman jest jednym z pięciu najlepszych aktorów na świecie. Potrafi zagrać wszystko.

Parthenope urodziła się w morzu Neapolu w roku 1950 roku. Szuka szczęścia podczas długich wakacji w czasie swojej młodości, zakochując się w swoim rodzinnym mieście i jego bohaterach. To kobieta, która nosi nazwę swojego miasta. Czy Parthenope jest syreną, czy mitem?

