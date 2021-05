Piotruś Pan i Alicja w Krainie Czarów – kiedy polska premiera? Plakat filmu z Angeliną Jolie!

Piotruś Pan i Alicja w Krainie Czarów to film familijny i fantasy, który łączy historie postaci z kart dwóch słynnych baśni autorstwa J.M. Barriego oraz Lewisa Carrolla. Dystrybutor Kino Świat ujawnił polską datę premiery i baśniowy plakat produkcji, którego gwiazdą jest Angelina Jolie.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje o amerykańsko-brytyjskim filmie Piotruś Pan i Alicja w Krainie Czarów (oryg. Come Away): opis fabuły, obsadę, twórców, datę premiery oraz plakat promujący obraz w polskich kinach.

Piotruś Pan i Alicja w Krainie Czarów – opis fabuły

Ośmioletnia Alicja (Keira Chansa) i jej psotny brat Piotruś (Jordan A. Nash) spędzają błogie lato na angielskiej wsi. Zachęcani przez rodziców – Jacka i Rose (David Oyelowo i Angelina Jolie) dają upust wyobraźni – organizując herbaciane przyjęcia, walki na drewniane miecze i wymyślone przygody na statkach pirackich. Chwile szczęścia kończą się jednak, gdy ich rodzice popadają w poważne tarapaty. Chcąc pomóc rodzinie, Piotruś i Alicja wyruszają do Londynu, żeby sprzedać drogocenną pamiątkę. Ich wyprawa da początek wielkiej przygodzie, podczas której Alicja odkryje tajemniczą króliczą norę, a Piotruś wkroczy do świata fantazji jako nieustraszony przywódca Zaginionych Chłopców. To co nastąpi później, odmieni losy rodzeństwa i zapisze się w historii na zawsze.

Piotruś Pan i Alicja w Krainie Czarów – obsada i twórcy

W filmie pojawią się Angelina Jolie, David Oyelowo, Keira Chansa, Jordan A. Nash, Anna Chancellor, Clarke Peters, Gugu Mbatha-Raw, Michael Caine i David Gyasi. Na stanowisku reżysera zasiadła Brenda Chapman (Merida Waleczna). Scenariusz przygotowała Marissa Kate Goodhill.

Piotruś Pan i Alicja w Krainie Czarów – kiedy premiera?

Produkcja trafi na duże ekrany 25 czerwca. Za dystrybucję w polskich kinach odpowiada Kino Świat.

Piotruś Pan i Alicja w Krainie Czarów – plakat filmu

Źródło; informacja prasowa / Ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe