Powiew lat młodości. Nowi Pogromcy Duchów już dostępni w serwisach VOD!

Indian Jones, Top Gun, Pogromcy duchów. Sequele filmów z lat 80-tych świecą triumfy w kinach. Producenci przeznaczają ogromne budżety, żeby ożywić na nowo wspomnienia z naszych lat młodości i przedstawić ulubionych bohaterów kolejnym pokoleniom. Seria Pogromcy duchów zawładnęła wyobraźnią masową na całym świecie ponad 40 lat temu i doczekała się już trzech nowych części bijących rekordy popularności wśród widzów. W najnowszej odsłonie młodzi i oryginalni pogromcy łączą siły, aby ocalić świat przed kolejną epoką lodowcową. Film Pogromcy duchów: Imperium lodu jest już dostępny do kupienia lub wypożyczenia w serwisach: Amazon Prime, Google Play, iTunes, Netia Go, P4, Polsat Box Go, Premiery Canal+, Rakuten oraz usłudze VOD Domowa Wypożyczalnia Filmowa.

Ilustracja główna: © 2024 Columbia Pictures Industries, Inc. and TSG Entertainment II LLC. All Rights Reserved.

Dan Aykroyd, który napisał scenariusz oraz wcielił się w jednego z głównych bohaterów Pogromców duchów, doktora Raymonda Stantza, nie mógł przewidzieć, że jego komedia zawładnie wyobraźnią masową tak, jak Indian Jones czy Top Gun. Aykroyd fascynował się metafizyką i zjawiskami paranormalnymi. Czytając o fizyce kwantowej i parapsychologii wymyślił historię o pogromcach duchów dla siebie i Johna Belushi, z którym grał w Blues Brother i występował w Saturday Night Live.

Pogromcy duchów - ciekawostki i nie tylko

John Belushi zmarł przed rozpoczęciem zdjęć, a w napisanej dla niego roli, doktora Petera Venkmana, wystąpił Bill Murray. W Pogromcach duchów trzech ekscentrycznych parapsychologów świadczy nietypowe usługi - zajmują się przeganianiem duchów nękających mieszkańców Nowego Jorku. Do dziś powstało pięć części filmu, które zarobiły prawie miliard dolarów na całym świecie. Pogromcy duchów to również gry komputerowe, kreskówki, gadżety oraz park rozrywki, a miejsca, w których kręcono sceny do filmu, jak choćby kultowa baza pogromców w starej remizie strażackiej, są odwiedzane przez miliony turystów.

Dlaczego sequele są tak fajne?

Kontynuacje pozwalają wrócić do świata, który polubiliśmy w poprzednich częściach. Każdy film ma swój styl, fabułę, bohaterów, którzy stają się nam bliscy. Oglądając kolejne części, możemy wrócić do znanych nam postaci i śledzić ich przygody. To jak ponowne spotkanie ze starymi przyjaciółmi. Kontynuacje dają możliwość zagłębienia się w świat, który znamy i którego jesteśmy ciekawi. Oglądanie kolejnych części filmu, ma związek z emocjami i sentymentem. Jeśli produkcja była częścią dorastania, będziemy chcieli śledzić jej rozwój. Kontynuacje są tak oczekiwane, że stają się wydarzeniem samym w sobie. Wiele osób czeka na kolejne części serii z niecierpliwością, by znów zanurzyć się w świecie, który pokochali.

Kto pod koniec lat 80-tych ubiegłego wieku nie pokochał porucznika Pete'a "Mavericka" Mitchella z Top Gun? W okularach przeciwsłonecznych aviator, na motorze i z łobuzerskim uśmiechem. Każdy chciał mieć jego kurtkę, skórzaną pilotkę, która do dziś powraca, jako nieodłączny element naszej garderoby. Słynny kapelusz z Indiany Jonesa nosili wszyscy, od Ala Capone, przez Michaela Jacksona po Johnny’ego Deppa. Po premierze pierwszych Pogromców Duchów przez lata najpopularniejszym przebraniem na Halloween był charakterystyczny, szary kombinezon. Po ostatniej premierze Pogromców duchów: Imperium lodu w sklepach internetowych znowu pojawiły się słynne stroje dla dzieci i dorosłych, które znowu pozwolą nam wcielić się w ulubionych bohaterów z przed lat.

Więcej o Pogromcach duchów na Movies Room:

O czym jest najnowszy film?

W filmie Pogromcy duchów: Imperium lodu, rodzina Spenglerów powraca do miejsca, w którym wszystko się zaczęło – do nowojorskiej remizy strażackiej. Tam połączą siły z legendarnymi doktorami parapsychologii z pierwszego „Ghost Busters”. Starzy pogromcy zbudowali tajne laboratorium. W nim konstruują broń, dzięki której skuteczniej będą walczyć z duchami. Bo okazuje się, że odkrycie starożytnego artefaktu, uwalnia armię duchów. Nowi i starzy pogromcy łączą siły, aby ocalić świat przed drugą epoką lodowcową. W najnowszej części filmu zobaczymy aktorów z oryginalnych części: Dana Aykroyda, Erniego Gudsona i Billa Murraya. Obok nich wystąpili Carrie Coon (Fargo), Paul Rudd (Ant-Man), Finn Wolfhard (Stranger things), Mckenna Grace (Kapitan Marvel) i Emily Alyn Lind (Plotkara).

Film Pogromcy duchów: Imperium lodu jest juz dostępny do kupienia lub wypożyczenia w serwisach: Amazon Prime, Google Play, iTunes, Netia Go, P4, Polsat Box Go, Premiery Canal+, Rakuten oraz usłudze VOD Domowa Wypożyczalnia Filmowa.