Prace nad drugą częścią Vaiany coraz bliżej ukończenia

Dwayne Johnson na Instagramie postanowił podzielić się postępami na planie Vaiany 2. Wygląda na to, że prace nad filmem za niedługo zostaną ukończone.

Pierwsza odsłona przygód odważnej Vaiany okazała się być ogromnym sukcesem na całym świecie. Film pokochali zarówno widzowie jak i krytycy. Nie małym jednak zaskoczeniem było, gdy w lutym tego roku zapowiedziano, że film dostanie kontynuację. Pierwotnie w planach bowiem, animacja nie miała otrzymać kolejnej części. Na początku kwietnia obecnego roku Disney postanowił pochwalić się nawet pierwszym zdjęciem z Vaiany 2. Nie zdradza ono zbyt wiele, bo widnieje na nim tylko główna bohaterka.

Pod koniec kwietnia, Dwayne Johnson, który w oryginale użycza głosu półbogowi Mauiemu, uchylił rąbka tajemnicy i poinformował, że rozpoczyna nagrania kwestii swojej postaci. Minął miesiąc i zamieścił kolejne zdjęcia na Instagramie, gdzie pochwalił się, że te nagrania zostały właśnie ukończone. Na serii fotosów możemy zobaczyć, że do pracy przyprowadzał swoją córkę, która cały czas dawała mu motywację. Aktor postanowił również podziękować fanom za niesamowite wsparcie. Wygląda na to, że prace nad Vaianą 2 idą bardzo sprawnie do przodu. Mamy tylko nadzieję, że kontynuacja okaże się tak samo dobra jak oryginał.

Światowa i polska premiera filmu zaplanowana jest na 29 listopada 2024 roku.

O czym opowiadał film Vaiana: Skarb oceanu?

Trzy tysiące lat temu najdzielniejsi żeglarze na świecie przemierzali wody południowego Pacyfiku i odkrywali wyspy Oceanii. Jednak w pewnym momencie ich wyprawy ustały na całe tysiąc lat i nikt nie wie dlaczego. Vaiana: Skarb ocenu to opowieść o przygodach nastolatki, która, chcąc dokończyć dzieła swych przodków, wyrusza w niebezpieczną misję. Podczas podróży poznaje potężnego niegdyś półboga Maui. Od tego momentu wspólnie żeglują przez bezmiar oceanu, który nie szczędzi im karkołomnych przygód, obfitujących w spotkania z ogromnymi potworami.

W polskiej wersji językowej głosu postaciom udzielili: Weronika Bochat-Piotrowska (Viana), Igor Kwiatkowski (Maui), Piotr Grabowski (Wódz Tui), Dorota Stalińska (Babcia Tala).

