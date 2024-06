Są nowe informacje na temat filmu The Legend of Zelda? Reżyser odpowiada

Od momentu jej powstania w 1986 roku, The Legend of Zelda ugruntowała swoją pozycję jako jedna z najbardziej ukochanych serii Nintendo. Po latach oczekiwań może odżyć na kinowym ekranie.

Wes Ball, reżyser tej długo oczekiwanej adaptacji, opisał w Variety presję po ogromnym sukcesie filmu Super Mario Bros. Film, który zarobił 1,36 miliarda dolarów w box officie.

W rozmowie z Variety Ball przyznał, jak ważne jest dla niego oddanie sprawiedliwości uniwersum The Legend of Zelda. Biorąc pod uwagę rzeszę fanów i jego własne doświadczenia z filmami Więzień labiryntu, nie chciałby ich zawieść. Zauważył podobieństwa między swoją poprzednią pracą i omówił znaczenie przyjmowania opinii fanów przy jednoczesnym pozostawaniu wiernym swojej twórczej wizji.

Ball stwierdził:

Nie mogę wiele powiedzieć na ten temat, ale Zelda jest dla mnie niezwykle ważna. Dla mnie jest na równi z Gwiezdnymi Wojnami pod względem tego, co ukształtowało mnie jako dziecko. Mówisz o przygodzie? O to właśnie chodzi. Masz rację, to jedna z ostatnich niewykorzystanych perełek, która umiera z powodu braku uwagi ze strony kina. Ale zobaczymy, co się stanie. Gry z oczekiwaniami posmakowałem przy Więźniu labiryntu. To była niewielka grupa fanów, ale bardzo zapalona i dali mi znać, gdy nie zrobiłem czegoś dobrze.