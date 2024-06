Sony Pictures stworzy film o Spider-Gwen?

Najnowsze doniesienia wskazują, że Sony idzie w zaparte i dalej będą eksplorować uniwersum Spider-Mana. Teraz idzie pod lupę postać Spider-Gwen, która niejednokrotnie pojawi się na ekranie.

Po zeszłorocznej premierze Spider-Man: Poprzez multiwersum świat pokochał charyzmatyczną Spider-Gwen. Oczywiście, była to wersja animowana, lecz Sony Pictures chcą drążyć dalej i przedstawić nam historię Gwen Stacy na wielkim ekranie w wersji aktorskiej.

Gwen Stacy w świecie Spider-Mana!

Gwen Stacy to jedna z kochanic Petera Parkera. Jednak patrząc na uniwersum w jakim obecnie działa Spider-Verse Sony możemy zadać sobie pytanie - jak przywrócić Gwen do życia? Jeśli nie wiecie o czym mowa, to aktorski świat Spider-Verse od Sony ma miejsce w tym samym co filmy z serii Niesamowity Spider-Man, a w drugiej części filmu Gwen Stacy ginie. Jednak według @MyTimeToShineH, film aktorski o Spider-Gwen jest na wczesnym etapie prac, więc istnieje możliwość, że poprzez multiwersum (tak, w Sony też ono jest) przywrócą postać Gwen Stacy. Nie wiemy czy ponownie wcieli się w nią Emma Stone, nie wiemy też jakiego Spider-Mana w nim zobaczymy.

Co wiemy o Gwen Stacy?

Zadebiutowała w serii "The Amazing Spider-Man" numer 31 w 1965 roku. Gwen Stacy jest znana głównie jako jedna z głównych miłości Petera Parkera, czyli Spider-Mana. Jest inteligentną studentką na Uniwersytecie Empire State, a także córką kapitana policji George'a Stacy'ego.

W komiksach, Gwen Stacy jest często przedstawiana jako delikatna i inteligentna dziewczyna, która próbuje zrozumieć i pogodzić życie Petera Parkera jako Spider-Mana. Jej tragiczna śmierć w historii "The Night Gwen Stacy Died" (1973) w wykonaniu złego zauważającego ją Green Goblin (Zielony Goblin) stanowi jedną z najbardziej znanych i przełomowych chwil w historii Spider-Mana. Jej śmierć miała znaczący wpływ na Petera Parkera i kształtowała dalsze wydarzenia w serii komiksów. W różnych adaptacjach komiksowych i filmowych, postać Gwen Stacy może być przedstawiana z pewnymi zmianami i odstępstwami od pierwowzoru komiksowego.

Natomiast jeśli chodzi o Spider-Gwen to oczywiście również Gwen Stacy, lecz w alternatywnej rzeczywistości, w której to ona staje się Spider-Manem zamiast Petera Parkera. To w jej świecie Peter Parker zostaje zabity, a Gwen zostaje ugryziona przez radioaktywnego, co nadaje jej nadludzkie moce.

Źródło: comicbookmovie.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe