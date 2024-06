Tom Hiddleston i Willem Dafoe podbiją Mount Everest! Nadchodzi film o himalaistach

Tom Hiddleston i Willem Dafoe zagrają w nowym filmie o himalaistach. Produkcja będzie mieć tytuł Tenzing i opowie historię Tenzinga Norgaya o jego zdobyciu Mount Everest w 1958 roku. Co ciekawe, żaden z dwójki nie będzie grać głównego bohatera.

Dwójka wspaniałych aktorów w naprawdę dobrze zapowiadającym się filmie! Tom Hiddleston oraz Willem Dafoe zagrają wspólnie w nadchodzącym filmie Tenzing, który przedstawi historię Tenzinga Norgaya.

Fascynująca obsada

Co ciekawe, żaden z dwójki aktorów nie zagra tytułowego bohatera. Tom Hiddleston wcieli się w Edmunda Hillary’ego, wiernego towarzysza Norgaya, z którym podbił wspomniany szczyt w 1958 roku, natomiast zdobywcy Oscara Willema Dafoe wejdzie w buty dowódcy angielskiej ekspedycji, pułkownika Johna Hunta. Obecnie trwają poszukiwania do roli Tenzinga Norgaya.

Co wiemy o twórcach?

Film wyprodukuje nagrodzone Oscarem studio See-Saw Films, a reżyserką będzie Jennifer Peedom, która ma wyłączne prawa do opowiadania historii Tenzinga za pośrednictwem swojej rodziny. Scenariusz napisał nominowany do Oscara Luke Davies, a producentami są Liz Watts, Emile Sherman i Iain Canning. Towarzyszyć im będą Jennifer Peedom i Luke Davies.

Kim był Tenzing Norgay?

Tenzing Norgay był nepalskim wspinaczem górskim, który wraz z Sir Edmundem Hillarym stał się pierwszym człowiekiem, który dotarł na szczyt Mount Everestu, najwyższej góry na świecie. To wydarzenie miało miejsce 29 maja 1953 roku. Tenzing Norgay urodził się w Tybecie, a później przeniósł się do Nepalu. Jego umiejętności wspinaczkowe i odwaga przyczyniły się do sukcesu ekspedycji na Mount Everest, a od tego czasu stał się legendą w świecie alpinizmu.

