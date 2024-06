Lady Gaga podbije HBO! Jej spejcalny koncert wkrótce dostępny

Specjalny koncert HBO Original „Gaga Chromatica Ball” zadebiutuje w niedzielę 26 maja w serwisie HBO Max.

Lady Gaga, 13-krotna zdobywczyni GRAMMY® i laureatka Oscara® podczas trasy koncertowej The Chromatica Ball w 2022 r. dała przełomowy w swojej karierze występ na Dodger Stadium w Los Angeles. Towarzyszył jej 52-tysięczny tłum. Dostępny wyłącznie w HBO Max, „Gaga Chromatica Ball” to zapierające dech w piersiach występy na żywo największych hitów Lady Gagi, w tym „Stupid Love”, „Bad Romance”, „Just Dance”, „Poker Face”, „Shallow”, czy „Rain On Me”. W filmie nie zabraknie intymnych numerów fortepianowych, chwytającej za serce choreografii, widowiskowej pirotechniki i spektakularnych stylizacji. „Gaga Chromatica Ball” przedstawia Lady Gagę, jakiej nigdy wcześniej nie widzieliście.

Oficjalny zwiastun

O Lady Gadze

Laureatka Oscara® i 13-krotna zdobywczyni nagrody GRAMMY® Lady Gaga jest jedyną w swoim rodzaju artystką. Na swoim koncie ma 87 milionów sprzedanych albumów na całym świecie, 96 miliardów streamów i 516 milionów odtworzeń piosenek, co czyni ją jednym z najlepiej sprzedających się muzyków wszech czasów. Album popowy Chromatica był jej szóstym z rzędu albumem nr 1 na liście Billboard 200™, tym samym jest pierwszą artystką, która dokonała tego na przestrzeni dziesięciu lat (2011-2020). W 2023 roku debiutancki singiel „Just Dance” stał się jej trzecim diamentowym singlem certyfikowanym przez Recording Industry Association of America (RIAA), osiągając 10 milionów sprzedanych egzemplarzy, dołączając do wcześniej certyfikowanych „Bad Romance” i „Poker Face”. W 2018 roku zdobyła Oscara® w kategorii Najlepsza piosenka za utwór „Shallow”, który znalazł się na ścieżce dźwiękowej do filmu „Narodziny Gwiazdy”, a także Złoty Glob®, nagrodę Critics’ Choice Award i cztery nagrody GRAMMY® za utwory „Shallow” i „I’ll Never Love Again”. Lady Gaga nieustannie przekracza granice. Tworzy zarówno hity popowe i klasyczne utwory, jak te stworzone we współpracy z Tonym Bennettem z albumów Cheek to Cheek i Love For Sale.

Twórcy: film wyprodukowany, wyreżyserowany i stworzony przez Lady Gagę. Producenci wykonawczy: Bobby Campbell, Arthur Fogel, John Janick i Steve Berman.

